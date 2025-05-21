Допомагатимуть у медзакладах: в Україні запускають підготовку фахівців із супроводу захисників

В Україні розпочинає роботу спеціальна програма, за якою готуватимуть військових для супроводу захисників у медичних закладах. Наразі триває набір на перший курс навчання.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков, інформує Міністерство оборони України.

"Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або захворіли під час виконання бойових завдань, потребують особливої підтримки та допомоги. Це пов’язано із тимчасовими фізичними обмеженнями та психологічним виснаженням", – зауважив він.

Відтак під час курсу військових та ветеранів навчатимуть посиленій психологічній підтримці та особливостям соціальної допомоги пораненим. Очікується, що спершу працівники служб супроводу працюватимуть у медичних закладах 24 українських міст.

У МОУ зауважують, що почати роботу зможуть лише ті військові, які успішно звершать підготовку.

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Нагадаємо, службу супроводу захисників та їхніх сімей мають створити у формі підрозділів цивільно-військового співробітництва. Вони займатимуться допомогою воїнам та їхнім сім’ям у правових, соціально-побутових та медичних питаннях.

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Працівники служби працюватимуть за близько 20 основними напрямками і допомагатимуть скласти заяву, розв'язати питання з отримання виплат або проконсультувати про можливості реабілітації після поранення.

В український Реєстр кваліфікацій уже внесли нову професію – "фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".