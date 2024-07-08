В Україні вперше зробили кесарів розтин самиці кажана

Харківські ветеринари вперше в Україні виконали кесарів розтин самиці кажана.

"Пацієнткою" була руда вечірниця, яка взимку потрапила до Українського центру реабілітації рукокрилих з Полтави.

Рукокрила почала народжувати, але малюк розташовувався неправильно і його голова була ширшою за таз матері, розповіли у соцмережах центру.

"Сезон вагітності та пологів у нашому Центрі в самому розпалі! Та не завжди все йде як треба. 2 червня ми помітили дуже незвичайну річ, яка шокувала наших співробітників.

Руда вечірниця, що потрапила до нас взимку з міста Полтава, почала народжувати. Проте плід зʼявився не голівкою вперед (як зазвичай), а крилом!" – розповіли у центрі.

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Фахівці центру відвезли самицю у партнерську ветеринарну клініку CentrVet, де за неї взялись лікарі Владислав Мирний та Анастасія Доманська.

УЗД показало, що дитинча розташувалось неправильно, а його голівка була більшою за ширину тазу самиці. Лікарі вирішили зробити кесарів розтин.

"Під час операції малюк, на жаль, не вижив. Проте, молода матуся перенесла її успішно. За результатами операції самиця залишилась стерильною. Наразі вона перебуває у нашому Центрі під наглядом фахівців та ветеринарів та почувається прекрасно", – додають зоозахисники.

Малюк, на жаль, не вижив, але маму-кажаниху вдалося врятувати bats_ukraine

Працівниця Центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко розповіла "УП. Життя", що в Україні є лише двоє ветеринарів, які працюють з кажанами. І вони вперше в Україні провели таку операцію.

Водночас кесарський розтин рукокрилим уже проводили за кордоном. Наприклад, у 2017 році в сафарі-парку Сан-Дієго ветеринари прооперували самицю фруктового кажана Родрігеса. Мати померла, але її дитинча вижило.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які кажани водяться в Україні, чому перетинаються з людиною і як діяти, якщо вони залетіли у ваш дім.

Також вчені з'ясували, що рукокрилі вміють спарюватися без проникнення (і українські кажани також).

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