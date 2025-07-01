МОЗ: В Україні скасували 445 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям

На перегляд очікують ще близько тисячі справ

Фахівці Центру оцінювання функціонального стану особи скасували понад чверть (26,3%) переглянутих рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до інформації, яку МОЗ надали у Службі безпеки України (СБУ), Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісі генерального прокурора (ОГП), перевірили 1692 справи посадових осіб, яким за рішенням МСЕК встановили статус інвалідності.

З них скасували 445 (26,3%), а ще у 286 справах спеціалісти ухвалили нове рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки) та зміну терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

На перевірку ще чекають майже 1000 рішень.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Реформа МСЕК: на які строки встановлюють інвалідність за новою системою та від чого вони залежать

Найбільша кількість посадовців, справи яких переглядають, працюють у структурах:

Державної митної служби України – всього 810 справ, серед яких розглянули 359, зокрема в 129 випадках рішення скасували, а в 79 – змінили;

Державної податкової служби України – загалом 518 справ, серед яких розглянули 291, зокрема у 90 випадках рішення скасували, а в 64 – змінили;

органах прокуратури – сукупно 448 справ, серед яких розглянули 203, зокрема у 80 випадках рішення скасували, у 45 – змінили, а 121 людині призначили додаткове обстеження.

Перевірки проводять на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 22 жовтня 2024 року.

Читайте також : Як військовим встановлюють групу інвалідності після ліквідації МСЕК: пояснює МОЗ

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Україні розгорілися корупційні скандали щодо ймовірно підроблених висновків МСЕК. Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини, зокрема обласний прокурор Олексій Олійник, отримали фіктивну інвалідність.

Правоохоронці викрили в кількох регіонах масштабні схеми підробки медичної документації, зокрема для ухилення від мобілізації.

Читайте також : В Україні ліквідували останню МСЕК

22 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський видав указ про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій. Після цього генпрокурор Андрій Костін визнав факти зловживання в системі органів прокуратури та подав у відставку.

При цьому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що не збирається добровільно залишати посаду.

У лютому за результатами перевірок скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців. При цьому наприкінці березня в Офісі генпрокурора повідомили, що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким скасували неправомірну інвалідність.