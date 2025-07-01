МОЗ: В Україні скасували 445 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям
Фахівці Центру оцінювання функціонального стану особи скасували понад чверть (26,3%) переглянутих рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Відповідно до інформації, яку МОЗ надали у Службі безпеки України (СБУ), Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісі генерального прокурора (ОГП), перевірили 1692 справи посадових осіб, яким за рішенням МСЕК встановили статус інвалідності.
З них скасували 445 (26,3%), а ще у 286 справах спеціалісти ухвалили нове рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки) та зміну терміну встановлення інвалідності (60 випадків).
На перевірку ще чекають майже 1000 рішень.
Найбільша кількість посадовців, справи яких переглядають, працюють у структурах:
- Державної митної служби України – всього 810 справ, серед яких розглянули 359, зокрема в 129 випадках рішення скасували, а в 79 – змінили;
- Державної податкової служби України – загалом 518 справ, серед яких розглянули 291, зокрема у 90 випадках рішення скасували, а в 64 – змінили;
- органах прокуратури – сукупно 448 справ, серед яких розглянули 203, зокрема у 80 випадках рішення скасували, у 45 – змінили, а 121 людині призначили додаткове обстеження.
Перевірки проводять на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 22 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Україні розгорілися корупційні скандали щодо ймовірно підроблених висновків МСЕК. Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини, зокрема обласний прокурор Олексій Олійник, отримали фіктивну інвалідність.
Правоохоронці викрили в кількох регіонах масштабні схеми підробки медичної документації, зокрема для ухилення від мобілізації.
22 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський видав указ про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій. Після цього генпрокурор Андрій Костін визнав факти зловживання в системі органів прокуратури та подав у відставку.
При цьому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що не збирається добровільно залишати посаду.
У лютому за результатами перевірок скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців. При цьому наприкінці березня в Офісі генпрокурора повідомили, що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким скасували неправомірну інвалідність.