"Допомагає берегти спогади": в Україні створили проєкт пам’яті музикантів, які загинули на війні

В Україні створили проєкт "Як звучить пам’ять" на честь музикантів, які загинули на війні.

У серії матеріалів розповідають про те, як мистецтво допомагає берегти і вшановувати пам’ять героїв.

Тексти автори платформи "Меморіал" доповнили старими та сучасними музичними композиціями.

"З болю, любові й солідарності під час війни народжується музика. Цей спецпроєкт розповідає, як вона береже пам’ять і вшановує музикантів, які віддали свої життя у боротьбі за Україну", – йдеться на сайті ініціативи.

Творці проєкту пояснюють, що кожен із п’яти текстів розповідає про окремий спосіб вшанування пам’яті загиблих музикантів.

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"Їхня молодість знову настане" розповідає про композиції-присвяти загиблим захисникам, які в цивільному житті були музикантами, – звукорежисеру Данилу Подибайлу, саундпродюсеру Іллі Грабарю, джазовому композитору Сергію Артемову та оперному співаку Василю Сліпаку.

Текст "Хай звучить недоспіване" розповідає про композиції музикантів, які стали публічними після того, як їхні автори загинули на фронті:

альбом "Пам’ятка" від Михайла Бікетова;

пісні Андрія Касенюка з гурту SilverTown;

трек "Сила" на вірш "Витає полем дух" Артема Нагайченка.

"Тепер те, що колись було чернетками, допомагає берегти спогади про полеглих захисників", – кажуть автори проєкту.

"Концерт як музичний меморіал" знайомить з історіями трьох полеглих захисників – барабанщика Миколи Состіна, тромбоніста Вадима Прокопчука та соліста філармонії Богдана Соломки. На їхню честь близькі організовують музичні заходи, творячи нову культуру меморіалів.

У "Продовженні музичної справи" йдеться про музичні меморіальні практики, які створили в пам’ять про полеглих захисників. Це – студія звукозапису на честь Олександра Бевза, сцена у пам’ять про Максима Науменка та фестиваль-спомин Андрія Чепіля.

"І будуть весною пташки прилітати, і будуть співати пісні" – частина проєкту про музику, якою полеглих проводжають в останню путь.

Проєкт створили у співпраці з Благодійним фондом імені Іллі Грабаря.

Раніше в Україні випустили музичний альбом "Стоїть піхота", до якого ввійшли пісні авторства захисників Сил Оборони.