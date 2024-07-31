В Україні відкриваються перші ліцеї МВС: яким буде навчання

В Україні цього року вперше наберуть учнів в ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ (МВС). Заявки на вступ вже подали понад 1100 абітурієнтів.

Про це розповіла держсекретарка МВС Інна Ящук в інтерв’ю "Укрінформ".

За її словами, у п'яти ліцеях МВС у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Івано-Франківську та Вінниці буде навчатися 475 учнів.

"При вступній кампанії для нас категорія №1 – це родини героїв, де, на превеликий жаль, можливо, один із їхніх членів втратив життя, й у нас такі абітурієнти є. Ця можливість доступна і для родин тих захисників, хто втратив своє здоров’я і був демобілізований, а також для родин тих осіб, хто зараз обороняє Україну від ворога", – пояснила Ящук.

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Цього року в ліцеї МВС вперше набирають дітей у 10-11 класи після отримання ними базової середньої освіти.

Станом на 31 липня, МВС отримало понад 1100 заявок на вступ, причому більше половини з них було подано в онлайн-режимі.

Особливу увагу приділяють родинам, члени яких служили або служать у Національній гвардії, Держприкордонслужбі, Національній поліції, Збройних Силах України, СБУ та інших Силах безпеки та оборони України.

"Коли я дивлюся по анкетах, хто вступає до цих навчальних закладів, я розумію, що це предмет для нашої гордості", – каже Ящук.

Вона зазначила, що наразі можливості вступу для дітей із цивільних родин не передбачені, але це питання може бути розглянуте у наступні роки.

Заклади, які працюватимуть за кошти держбюджету, забезпечуватимуть повне державне утримання учнів.

Навчальний рік у ліцеях розпочнеться 2 вересня. Навчальна програма, погоджена з Міністерством освіти, включатиме сучасні технології та методики, а також варіативну частину з інтерактивними дисциплінами. У штат викладачів входять як військові, так і цивільні фахівці.

"Ми хочемо, щоб діти здобули фундаментальні, якісні знання. Тому наразі у цих ліцеях укомплектовується штат викладачів із кращих учителів України. Я вірю у те, що це будуть найкращі ліцеї в Україні, які покажуть нову якість освіти", – переконана Ящук.

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