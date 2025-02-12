В Україні запровадять Національний день молитви

Верховна Рада підтримала запровадження в Україні Національного дня молитви. Його відзначатимуть щорічно 24 лютого – у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії.

"За" проєкт Постанови №12412 проголосували 255 парламентарі, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Метою запровадження Національного дня молитви є "сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства та піднесення морально-патріотичного духу", пояснюють у тексті постанови.

"Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства.

Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", – йдеться в пояснювальній записці авторів проєкту.

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Відповідно до постанови, засідання Верховної Ради в Національний день молитви розпочинатиметься з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

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Крім того, уряд разом із представниками Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій має затвердити план заходів для відзначення Дня молитви на державному рівні.

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