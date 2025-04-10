В Україні затвердили новий механізм інформування населення про якість повітря

В Україні затвердили Порядок інформування населення про якість повітря. Він визначає перелік забруднюючих речовин та діапазони їхніх рівнів для розрахунку індексу якості повітря.

Відповідний наказ (№ 590 від 24 березня 2025 року) зареєстровано у Міністерстві юстиції України, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Це важливий крок до забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про якість повітря в Україні в адаптованому для користувачів форматі", – зазначили у відомстві.

Документ встановлює:

перелік забруднюючих речовин, за якими визначається індекс якості;

діапазони рівнів цих речовин для визначення індексу якості;

кольорові та текстові показники індексу;

рекомендації для населення.

РЕКЛАМА:

Індекс якості для будь-якої із забруднюючих речовин може бути визначений як:

"Дуже поганий";

"Поганий";

"Незадовільний";

"Задовільний";

"Допустимий";

"Добрий".

"Діапазони концентрацій для індексу якості визначені на основі нормативних значень рівнів кожної забруднюючої речовини з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо якості повітря та з урахуванням Європейського індексу якості.

Порядок розроблено з урахуванням Європейського індексу якості повітря, який публікують на офіційній сторінці Європейської екологічної агенції", – розповіли у Міндовкіллі.

Нагадаємо, упродовж лютого у Києві систематично фіксували погіршення якості повітря. Тоді містянам радили залишатися вдома та зачинити вікна у помешканнях.

Згодом стало відомо, що накопиченню забруднюючих речовин у повітрі сприяли погодні умови, зокрема відсутність опадів і низька швидкість вітру.