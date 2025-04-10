В Україні затвердили новий механізм інформування населення про якість повітря
В Україні затвердили Порядок інформування населення про якість повітря. Він визначає перелік забруднюючих речовин та діапазони їхніх рівнів для розрахунку індексу якості повітря.
Відповідний наказ (№ 590 від 24 березня 2025 року) зареєстровано у Міністерстві юстиції України, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
"Це важливий крок до забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про якість повітря в Україні в адаптованому для користувачів форматі", – зазначили у відомстві.
Документ встановлює:
- перелік забруднюючих речовин, за якими визначається індекс якості;
- діапазони рівнів цих речовин для визначення індексу якості;
- кольорові та текстові показники індексу;
- рекомендації для населення.
Індекс якості для будь-якої із забруднюючих речовин може бути визначений як:
- "Дуже поганий";
- "Поганий";
- "Незадовільний";
- "Задовільний";
- "Допустимий";
- "Добрий".
"Діапазони концентрацій для індексу якості визначені на основі нормативних значень рівнів кожної забруднюючої речовини з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо якості повітря та з урахуванням Європейського індексу якості.
Порядок розроблено з урахуванням Європейського індексу якості повітря, який публікують на офіційній сторінці Європейської екологічної агенції", – розповіли у Міндовкіллі.
Нагадаємо, упродовж лютого у Києві систематично фіксували погіршення якості повітря. Тоді містянам радили залишатися вдома та зачинити вікна у помешканнях.
Згодом стало відомо, що накопиченню забруднюючих речовин у повітрі сприяли погодні умови, зокрема відсутність опадів і низька швидкість вітру.