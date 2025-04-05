На основі латиниці: в Україні затвердили новий кримськотатарський правопис

Робота над напрацюванням проєкту нового правопису тривала з 2023 року

В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис, що створений на основі латинської абетки. Таким чином офіційно завершився перехід кримськотатарської мови з кирилиці на латиницю.

Проєкт нового правопису напрацьовували з 2023 року, повідомили у представництві Президента України в Автономній республіці Крим.

4 квітня 2025 року Кабмін підтримав пропозицію Держслужби з етнополітики і свободи совісті і затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови.

Затверджені правила рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема, на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови", – пояснюють у відомстві.

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Кримськотатарську мову перевели на кирилицю в часи Радянського Союзу. Після здобуття Україною незалежності кримськотатарські спеціалісти заговорили про необхідність переведення правопису на латинку, оскільки вона краще враховує фонетичні особливості мови.

Із затвердженням нового правопису цей процес вважають офіційно завершеним.

"Розроблення правопису кримськотатарської мови є складовою частиною виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови до 2032 року, яка координується Національною комісією з питань кримськотатарської мови.

Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест, за допомогою якого можна перевірити свої знання кримськотатарської мови.