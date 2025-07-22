Асинхронне навчання та гнучкість процесу: МОН затвердило типову програму для учнів на ТОТ

В Україні затвердили Типову освітню програму для школярів, які проживають або проживали на тимчасово окупованих Росією територіях (ТОТ).

Відповідний наказ ухвалили в Міністерстві освіти і науки.

Програма передбачає, що діти з ТОТ можуть навчатися в українських школах дистанційно, у сімейній формі або за педагогічного патронажу, а також екстернату.

Навчання відбуватиметься на підставі заяви батьків чи законних представників дитини або самого учня, якщо він повнолітній.

При цьому навчання можуть організовувати в асинхронному режимі – використання записів уроків, наприклад на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" чи інших освітніх платформах.

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Після виїзду з ТОТ до кінця навчального року школярі зможуть продовжити здобувати освіту за Типовою програмою. Уже від початку наступного навчального року учні навчатимуться за загальними освітніми програмами.

Типова освітня програма передбачає:

типові навчальні плани з предметами українознавчого компонента ;

гнучкий розподіл годин між предметами за потребами учнів;

можливість вивчення мови і літератури корінного народу або нацменшини;

додаткові години на індивідуальні консультації, групові заняття, зокрема на підготовку до ДПА та НМТ;

можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії для учнів, які мають освітні втрати чи розрив у навчанні.

У МОН зауважили, що знання та вміння школярів за Типовою програмою будуть оцінювати за державними стандартами. Такий аналіз результатів навчання можуть проводити дистанційно, якщо батьки чи повнолітній учень нададуть на це дозвіл.

Програма передбачає можливість проведення підсумкового оцінювання за один день, зважаючи на складнощі з безпековою ситуацією.

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Аби отримати свідоцтво про освіту державного зразка, учні з ТОТ, мають пройти річне оцінювання з навчальних предметів.

Якщо школяр не має свідоцтва за 9 клас, але продовжує навчання на екстернатній формі, він може одночасно скласти оцінювання за 9 та 11 класи.

Раніше освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила про зменшення кількості дітей, які навчаються дистанційно в українських школах, попри проживання на тимчасово окупованих територіях.

У попередньому навчальному році таких учнів було 56 тисяч, а цьогоріч їхня чисельність зменшилася до 44 тисяч.