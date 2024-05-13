В Якутії отруїли собаку шамана, який у 2019 році йшов до Москви "виганяти" Путіна – росЗМІ

В Якутії отруїли собаку шамана Олександра Габишева, який у 2019 році їхав до Москви "виганяти Путіна", а потім був запроторений у психіатричну лікарню.

Пес на прізвисько Білий помер від щурячої отрути, повідомив блогер Сергій Тихий, який доглядав тварину. Чоловік виявив собаку в крові 9 травня і повіз у ветклініку.

Ввечері того ж дня тварина померла, пишуть російські "опозиційні" ЗМІ The Insider та ASTRA.

"Вранці пішов його годувати і побачив лежачим у кривавих масах. Швидко повіз його до ветеринарної клініки. Йому вкололи 10 уколів і 3 крапельниці. 9 травня о 19:00 Білий помер просто у мене на руках", – написав Сергій Тихий.

Адвокат шамана Олексій Прянишников також припускає, що тварину могли вбити, аби завдати моральної шкоди Габишеву.

"Я не буду говорити йому про отруєння його собаки, щоб це не вплинуло на його стан під час процесу. Дізнатися про це з інтернету він не може, у лікарні він позбавлений можливості отримувати новини. Але припустити, що собаку спеціально вбили, щоб морально нашкодити Олександру, я, на жаль, можу", – сказав Прянишников у коментарі The Insider.

Нагадаємо, Олександр Габишев перебуває під вартою з 2019 року, відколи він вирушив у похід до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Він казав, що вважає диктатора "породженням темних сил, яке може подолати тільки шаман".

За 6 місяців Габишева затримали і відправили в Якутський психоневрологічний диспансер, а також порушили кримінальну справу.

У липні 2021-го Якутський міський суд відправив Габишева на примусове лікування у кримінальних справах про "застосування насильства до співробітників правоохоронних органів" і "екстремізм".

Нині Габишев очікує судового засідання щодо зміни "типу примусового лікування".

25 червня 2020 року правозахисний центр "Меморіал" оголосив його політв'язнем.