Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей

Суд визнав винною жінку, яка вбила своїх дітей та сховала їхні тіла у валізах

У Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка у 2018 році вбила своїх двох дітей та сховала їхні тіла у валізах.

Їй загрожує довічне ув’язнення, повідомляє The New York Times.

Судовий розгляд справи тривав близько двох тижнів. За словами прокурорки Наталі Вокер, 45-річна Хакюнг Лі зізналася, що "спричинила смерть своїх дітей". Зробила вона це, давши їм антидепресант нортриптилін.

Також Лі зізналася, що загорнула дітей у три шари поліетиленових пакетів та засунула їх у валізи, які обмотала ще більшою кількістю пакетів і заклеїла скотчем.

Однак жінка не визнала себе винною нібито через психічне захворювання. Вона стверджувала, що після смерті чоловіка у 2017 році стала психічно нездоровою, тому вирішила вбити себе та своїх дітей.

Під час судового процесу адвокат Лі заявив, що після вбивства вона безуспішно намагалася покінчити з життям. А зрештою жінка втекла до Південної Кореї.

Вирок Хакюнг Лі винесуть 26 листопада. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у 2022 році новозеландська сім’я придбала на онлайн-розпродажі вміст покинутого складського приміщення. Серед речей були валізи, всередині яких знайшли останки двох дітей – 6-річного Міню Чо та 8-річної Юни Чо.

Слідство з’ясувало, що діти загинули у червні чи липні 2018 року – незадовго до того, як їхня мати переїхала до Південної Кореї.

У вересні 2022 року Хакюнг Лі затримали у південнокорейському місті Ульсан після того, як Інтерпол оголосив її у міжнародний розшук. У листопаді того ж року її екстрадували до Нової Зеландії.

Під час суду стало відомо, що Міню та Юна випили фруктовий сік з ліками, які їм підмішала мати. Діти заснули й більше не прокинулися.

Їхні тіла Лі сховала у валізах, які перевезла до орендованого складу у передмісті Папатое. Після цього вона змінила своє ім’я, склала іспит з водіння та вирушила до Південної Кореї.

Сторона захисту стверджувала, що жінка має психічні проблеми ще з 18-річчя, коли помер її батько. А втрата чоловіка у 2017 році остаточно погіршила ситуацію.

Судова психіатриня Іветт Келлі зазначила, що впевнена у наявності психічного захворювання у Лі, але їй не дали достатньо часу на підготовку медичного звіту.

Келлі вважає, що через депресію жінка думала про самогубство й вірила, що діти мали б гіршу долю без неї, а після смерті вони возз’єднаються.

Однак прокурорка Наталі Вокер поставила під сумнів цю версію і назвала вбивство "егоїстичним, а не альтруїстичним" вчинком. Вона заявила, що Лі брехала про спроби самогубства й готувалася до нового життя в іншій країні.