Що допомогло заговорити сучасним людям? Вчені, ймовірно, знайшли відповідь у генах

Вчені ідентифікували ген, який, ймовірно, вплинув на процес виникнення мовлення у сучасних людей.

NOVA 1 трапляється і в інших ссавців, однак люди мають його унікальну версію.

У ході дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Nature Communications, науковці з’ясували, що цей ген містить білок, який впливає на генетичний матеріал, РНК, та регулює його роботу в клітинах мозку і нейронах, пише Live Science.

Як проводили експеримент?

Дослідження проводили на мишах. Вчені використовували редагування генів CRISPR, щоб змінити геноми мишей так, щоб вони мали людську версію NOVA 1.

Потім вони дослідили, з якими молекулами РНК людський білок зв'язується в мозку мишей. Отримані результати порівняли з генами тих мишей, які не були генетично модифіковані.

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Виявилося, що ген NOVA 1 у мишей та людей зв'язується з однаковими послідовностями РНК – тими, які беруть участь у регулюванні розвитку мозку і контролі рухів. Однак цей ген по-різному впливає на РНК, що відповідає за вокалізацію (здатність видавати звуки).

Крім того, провівши додаткові експерименти, дослідники виявили, що людська версія NOVA 1, схоже, змінює частоту, висоту і музичність писку, який видавали дитинчата мишей.

Науковці кажуть, ці результати доводять те, що ген NOVA 1 відіграв певну роль у вокалізації.

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То як з’явилося мовлення у сучасної людини?

Щоб відповісти на це питання, дослідники проаналізували 8 геномів живих людей, а також 4 геноми наших "давніх родичів" – неандертальців і денисівців.

Виявилося, що жоден з них не мав такої ж версії NOVA 1, як сучасна людина. У процесі еволюції в гені відбулася заміна одного будівельного блоку білка на інший. Можливо, саме тому люди мають здатність розмовляти.

Водночас попри ці результати дослідники закликають не робити висновки про єдиний "ген людського мовлення". Цілком ймовірно, що, окрім NOVA 1, є також інші гени, які допомогли сучасній людині почати говорити.

"Ми вважаємо, що NOVA 1 – це повністю специфічний для людини варіант, якого ніколи не було в жодного іншого виду, який ми знаємо. Це точно.

І ми можемо співвіднести цей варіант зі змінами у вокалізації та мовленні. Тим не менш, ймовірно, існує багато генів, зокрема FOXP2, які можуть бути причетними до розвитку мовлення у сучасної людини", – розповів Роберт Дарнелл, професор молекулярної нейроонкології в Університеті Рокфеллера в Нью-Йорку (США).

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За словами Дарнелла, зараз необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти роль NOVA 1 у становленні людського мовлення, а також, з якою частиною людського мозку цей білок зв'язується і як це призводить до утворення звуків.

Раніше ми розповідали, що неандертальці мали голосовий і слуховий апарати, подібні до наших. Це означає, що анатомічно вони мали здатність розмовляти.