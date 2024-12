Серцевий ритм є важливим для формування мовлення у малюків – дослідження

Перші звуки малюка та його спроби вимовити слова безпосередньо пов’язані із серцебиттям.

Таких висновків дійшли американські вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Medical Xpress.

Для малюків відтворення мови – більше, ніж когнітивний процес. Це навичка, яка потребує координації роботи численних м'язів різного призначення по всьому тілу. Такий процес безпосередньо пов'язаний із серцевим ритмом.

Під час дослідження науковці проаналізували 2,7 тисячі вокалізацій, які видали 34 дитини у віці від 18 до 27 місяців, коли гралися з батьками. Малюки у цій віковій групі зазвичай ще не говорять цілими словами – їх можна розпізнати лише у 10,3% вокалізацій.

Для дослідження вчені врахували динаміку серцебиття під час видавання різноманітних звуків – сміху, лепету, воркування тощо.

Виявилося, що серцевий ритм пов'язаний з тривалістю вокалізацій і ймовірністю продукування впізнаваної мови.

Набір звуків, які малюк видавав на піку серцебиття, виявилися довшими. А ті вокалізації, що були перед сповільненням серцевих скорочень, слухачі з більшою ймовірністю розпізнавали як слова.

"Кожен звук, який видає малюк, допомагає його мозку і тілу навчитися координувати роботу, що в кінцевому підсумку призводить до появи мови", – зауважив провідний автор дослідження Джеремі Боржон.

Коли діти ростуть, їхня вегетативна нервова система, яка контролює серцебиття і дихання, теж розвивається. У перші кілька років життя відбуваються значні зміни у функціонуванні серця та легенів.

"Взаємозв'язок між впізнаваними вокалізаціями та уповільненням серцебиття може означати, що успішний розвиток мовлення частково залежить від того, що малюки переживають передбачувані діапазони вегетативної активності", – зауважив Боржон.

За його словами, розуміння того, як вегетативна нервова система пов'язана з вокалізацією малюків, є важливим напрямком майбутніх досліджень. Це має дати розуміння того, як виникає мова.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що мозок немовлят може фіксувати й розпізнавати складні звукові послідовності, які підпорядковуються правилам, подібним до мовних. Це доводить, що здатність знаходити зв’язок між сукупністю звукових сигналів є вродженою.