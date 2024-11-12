Усе через сонячний вітер: науковці з’ясували, що їхні уявлення про Уран були помилковими

Науковці мали неправильні знання про Уран протягом майже 40 років

Значну частину відомостей про Уран, які ми знали досі, науковці отримали завдяки місії космічного корабля NASA Voyager-2 ще в 1986 році. Однак тепер вчені виявили, що отримані тоді дані свідчили про планету не зовсім точно.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, пише Reuters.

У 1781 році британський астроном Вільям Гершель уперше в історії відкрив планету за допомогою телескопа. Науковцеві вдалося побачити в небі та описати Уран – крижану планету, яка досі лишається загадкою для науковців.

У 1986 році NASA відправило до планети космічний корабель, який на близькій відстані зібрав інформацію, що лягла в основу уявлень про Уран, зокрема його магнітне поле.

Однак тепер науковці з'ясували, що Voyager-2 застав планету в незвичайному стані. Незадовго до його наближення планета зазнала впливу інтенсивного сонячного вітру – високошвидкісного потоку заряджених частинок, що виходять від Сонця.

РЕКЛАМА:

Ілюстрація магнітофери Урана за звичайних умов та сонячного вітру NASA/JPL-Caltech

Унаслідок цього сонячний вітер "роздавив" магнітосферу Урана – захисну магнітну оболонку планети, яка перешкоджає впливу сонячного та космічного випромінювань.

Voyager-2 зробив знімки космічного об'єкта тоді, коли його магнітосфера мала приблизно 20% від звичайного обсягу.

"Ми виявили, що умови сонячного вітру, присутні під час прольоту, трапляються лише в 4% випадків. Проліт відбувся під час максимальної пікової інтенсивності сонячного вітру", – сказав провідний автор дослідження, вчений Джеймі Джасінскі з Лабораторії реактивного руху NASA.

Читайте також : Не планета і не зірка: науковці розкрили ще одну загадку першого знайденого коричневого карлика

За його словами, якби космічний корабель прибув до Урана хоча б на тиждень пізніше, науковці побачили б звичний вигляд його магнітосфери – вона нагадує захисну оболонку Юпітера, Сатурна та Нептуна.

Відтак спостереження Voyager-2 створили хибне уявлення про те, що магнітосфера Урана має надзвичайно інтенсивні пояси високоенергетичних електронів, але там відсутня плазма. Останнє протягом тривалого часу викликало подив у науковців.

"Плазмове середовище будь-якої планетарної магнітосфери зазвичай складається з плазми сонячного вітру, плазми будь-яких супутників, присутніх усередині магнітосфери, і плазми атмосфери планети.

На Урані ми не бачили плазми від сонячного вітру або від супутників. І плазма, яку виміряли, була дуже розрідженою", – пояснив попередні знання про Уран Джеймі Джасінскі.

Раніше науковці вважали, що два найбільші супутники Урана – Титанія та Оберон – часто рухаються поза магнітосферою. Тепер вчені стверджують, що вони зазвичай залишаються в межах захисної оболонки, що в майбутньому полегшить пошук потенційних океанів під їхньою поверхнею.

"Через великі розміри порівняно з іншими великими супутниками, їх обох (Титанію та Оберон – ред.) вважають головними кандидатами для відкриття океанів рідкої води в системі Урана ", – сказав планетолог Лабораторії реактивного руху та співавтор дослідження Корі Кокрейн.

Наразі науковці намагаються з’ясувати, чи є придатні для існування життя умови в океанах під поверхнею супутників у зовнішній частині Сонячної системи. Для цього 14 жовтня NASA запустили космічний корабель до супутника Юпітера Європи.