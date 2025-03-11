Науковці кажуть, що виявили в центрі Чумацького шляху нову форму темної матерії

Науковці припускають, що в центрі Чумацького шляху може бути нова форма темної матерії

Науковці знайшли пояснення незвичайним хімічним реакціям у центрі Чумацького шляху, які протягом десятиліть дивували дослідників.

Вчені припускають, що за цим явищем стоїть новий вид темної матерії.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Physical Review Letters, інформує Phys.org.

"У центрі нашої галактики розташовані величезні хмари позитивно зарядженого водню, які вже протягом десятиліть є загадкою для вчених, адже зазвичай газ – нейтральний.

Отже, що постачає достатньо енергії, щоб вибити з них негативно заряджені електрони?" – запитує один із провідних авторів дослідження, науковий співробітник Королівського коледжу Лондона, доктор Шям Баладжі.

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За його словами, енергетичний слід з цієї частини Чумацького шляху свідчить про те, що там існує "бурхливе джерело енергії".

Найбільш усталена ідея щодо темної матерії полягає в тому, що це, ймовірно, група слабко взаємодіючих масивних частинок ("вімпи" від англійської Weakly Interacting Massive Particle). Вони здатні проходити крізь звичайну матерію без особливої взаємодії, через що їх важко виявити.

"Наші дані свідчать, що вона може походити від значно легшої форми темної матерії, ніж розглядають поточні моделі", – додав науковець.

Дослідники вважають, що частинки мають набагато меншу масу. Вони врізаються одна в одну та утворюють нові заряджені частинки в процесі, що має назву "анігіляція". Згодом похідні їхньої взаємодії можуть іонізувати газоподібний водень.

Раніше науковці намагалися пояснити незвичайну іонізацію космічними променями – високоенергетичними частинками, які рухаються Всесвітом зі швидкістю, близької до швидкості світла. Однак енергетичний слід із цієї ділянки Чумацького шляху, ймовірно, замалий, щоб пояснити незвичайне явище космічними променями.

Також вчені припускали, що масивні вімпи не могли бути причиною існування позитивно зарядженого водню.

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Дослідницька група знайшла нове пояснення – джерело енергії, яке спричиняє анігіляцію, повільніше, ніж космічне проміння, та менш масивне, ніж вімпи. Ймовірно, йдеться про раніше невідомий вид темної матерії.

"Газоподібний водень у центрі нашого Чумацького шляху може свідчити про те, що ми наближаємося до виявлення доказів можливої ​​природи темної матерії", – вважає дослідник Шям Баладжі.

Автори роботи вважають, що їхнє відкриття може пояснити інші таємниці нашої галактики, зокрема особливий тип рентгенівського випромінювання в центрі Чумацького шляху, відомого як лінія випромінювання 511 еВ (кілоелектронвольт).

Раніше науковці з'ясували, що темна матерія навколо Чумацького шляху впливає на кордони галактики, деформуючи їх.