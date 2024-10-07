У 2023 році річки висихали з найбільшою швидкістю за три десятиліття – звіт ВМО

Протягом останніх п’яти років рівень води в річках по всьому світу був нижчим за середній

2023 рік став для світових річок найпосушливішим за 33 роки – це поставило під загрозу глобальне водопостачання.

Понад 50% водозбірних басейнів світових річок переживали аномальні умови – більшість із них зазнавали дефіциту.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) про стан глобальних водних ресурсів.

Як пише The Guardian, протягом останніх п’яти років рівень води в річках по всьому світу був нижчим за середній.

З сильною посухою та низьким стоком річок зіткнулися жителі великих територій Північної, Центральної та Південної Америки. Зокрема, рівень води у річках Амазонка та Міссісіпі був рекордно низьким.

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На іншому боці земної кулі – в Азії та Океанії – у великих басейнах річок Ганг, Брахмапутра та Меконг рівень води був нижчий за норму.

Фахівці вважають, що зміна клімату впливає на напрям течій води та сприяє виникненню екстремальних повеней і посух.

2023 рік був найспекотнішим роком за всю історію спостережень: річки вичерпувалися, чимало країн по всьому світу переживали посухи, а деякі – руйнівні повені.

За даними ВМО, на екстремальні умови також вплинула зміна природних погодних умов – перехід від Ла-Нінья до Ель-Ніньо в середині 2023 року. Ель-Ніньо передбачає, що температура поверхні моря в східній і центральній частинах екваторіального Тихого океану періодично є вищою за середню. Водночас Ла-Нінья несе за собою періодичне похолодання в цих областях.

Вчені кажуть, що погіршення клімату посилює наслідки цих погодних явищ і ускладнює їхнє прогнозування.

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"Ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям, екосистемам і економіці. Танення льоду та льодовиків загрожує довгостроковій водній безпеці для багатьох мільйонів людей. І все ж ми не вживаємо необхідних термінових заходів.

Внаслідок підвищення температури гідрологічний цикл прискорився. Він також став більш хаотичним і непередбачуваним, і ми зіштовхуємося з дедалі більшими проблемами занадто великої або занадто малої кількості води. Тепліша атмосфера утримує більше вологи, що сприяє рясним дощам. Швидше випаровування та висихання ґрунтів посилюють посухи", – сказала генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло.

Екстремальні умови накопичення води ставлять під загрозу постачання. Наразі 3,6 мільярда людей стикаються з дефіцитом води принаймні один місяць на рік. Згідно з даними ООН з питань водних ресурсів, очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до понад 5 мільярдів.

У 2023 році льодовики втратили понад 600 гігатонн води – згідно з попередніми даними ВМО, це найвищий показник за 50 років спостережень. Гори на заході Північної Америки та європейські Альпи переживали екстремальне танення. За останні два роки Альпи Швейцарії втратили близько 10% залишкового обсягу.

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"Нам надто мало відомо про справжній стан світових ресурсів прісної води. Ми не можемо керувати тим, що ми не вимірюємо.

Цей звіт має на меті зробити внесок у покращення моніторингу, обміну даними, транскордонного співробітництва та оцінок. Це потрібно робити терміново", – сказала Сауло.

Раніше ми писали, що через кліматичні зміни обертання Землі сповільнилося – це може вплинути на вимірювання часу.