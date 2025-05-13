У сотню разів яскравіші, ніж на Землі: вчені показали полярні сяйва на Юпітері

Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував полярні сяйва на північному полюсі Юпітера.

Ці візуальні явища на газовому гіганті можуть утворюватися внаслідок активності вулканів на його супутнику і бути в сотню разів яскравішими, ніж на Землі.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Communications, пише Space.

Фото: Джонатан Ніколс та інші

На Землі полярні сяйва виникають, коли високоенергетичні частинки від Сонця через сонячний вітер досягають верхніх шарів атмосфери планети та завдяки магнітному полю рухаються до полюсів. Однак на Юпітері це явище також може виникати через частинки, які викидають вулкани на супутнику Іо.

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Від земних полярні сяйва на Юпітері відрізняються також яскравістю, яка може бути в сотні разів більшою.

Уперше вчені зібрали дані про полярні сяйва на газовому гіганті напередодні Різдва 2023 року завдяки роботі телескопа "Хаббла".

"Що за різдвяний подарунок це був – він просто вразив мене! Ми хотіли побачити, як швидко змінюються полярні сяйва, очікуючи, що вони будуть повільно з’являтися та зникати, можливо, протягом орієнтовано чверті години.

Натомість ми спостерігали, як уся область полярного сяйва вибухала світлом, іноді змінюючись щосекунди", – розповів тоді Джонатан Ніколс з Університету Лестера (Англія).

Тепер науковцям за допомогою телескопа Джеймса Вебба змогли зафіксувати нові деталі полярних сяйв Юпітера.

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"Дивно, але найяскравіше світло, яке спостерігав Вебб, не мало відповідника на знімках "Хаббла". Це змусило нас чухати потилиці.

Потрібна комбінація великої кількості частинок дуже низької енергії, щоб спричинити таку яскравість. Раніше це вважали неможливим. Ми досі розмірковуємо над тим, як це відбувається", – поділився Ніколс.

Нагадаємо, науковці виявили за 300 мільйонів світлових років від Землі зірку, яку за кілька років має "поглинути" надмасивна чорна діра.