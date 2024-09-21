Хочете зачати дитину? Вчені назвали чинник, який може завадити

Нідерландські науковці заявили, що надмірний індекс маси тіла у жінок і чоловіків пов’язаний зі зниженою фертильністю, тобто меншими шансами зачати дитину.

Надмірна вага та ожиріння у жінок також були пов'язані з підвищеним ризиком викидня.

Відповідне дослідження, у якому взяли участь 3604 жінки та їхні партнери, опублікували у журналі JAMA Network Open.

"Дослідження свідчить про те, що оптимізація ІМТ у жінок і чоловіків, починаючи з періоду до запліднення, може бути важливою стратегією для покращення фертильності та зниження ризику невиношування вагітності", – йдеться у науковій статті.

Дослідження проводили у Роттердамі з 9 серпня 2017 року по 1 липня 2021 року. Вчені спостерігали за парами починаючи з періоду до вагітності та з подальшим спостереженням до народження дитини.

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Вчені визначали фертильність (здатність до природного зачаття та виношування дитини) як ймовірність зачаття протягом 1 місяця.

Водночас "субфертильність" означала, що пари не могли зачати дитину самостійно більше року/зверталися до допоміжних репродуктивних технологій.

Щоб дослідити вплив ваги на продовження роду, вчені проаналізували 3033 епізодів настання чи ненастання вагітності у жінок.

Середній ІМТ у жінок становив 23,5, а у чоловіків – 24,9. Нагадаємо, ІМТ від 25,0 до 29,9 свідчить про надмірну вагу, а ІМТ 30 і вище – про ожиріння.

Зрештою, 314 з 2770 епізодів вагітності (11,3%) закінчилися викиднем. Також був зафіксований 541 випадок "субфертильності" (17,8%).

Жінки з надмірною вагою та ожирінням мали нижчу фертильність порівняно з жінками з нормальною вагою. Також гіршу фертильність мали жінки з недостатньою вагою.

"Вищий ІМТ у жінок і чоловіків асоціювався з нижчою фертильністю: на кожну одиницю збільшення ІМТ фертильність знижувалася", – кажуть вчені.

Отже, перш ніж планувати зачаття, парам варто проконсультуватися з медиками щодо ваги та за потреби знизити її здоровим шляхом. Раніше ми розповідали, коли потрібно худнути, і як зробити це правильно.

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Нагадаємо, раніше вчені відповіли, чи можуть діти приймати популярні ліки від ожиріння, а також назвали чинник, який підвищує ризик інсульту і серцевого нападу до 50-річчя.