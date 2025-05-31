Вчені пропонують "заразити" земними мікробами супутник Сатурна: для чого це потрібно

Науковці пропонують заселити земними мікробами супутник Сатурна – Енцелада. Усе заради того, щоб дізнатися більше про розвиток життя на прикладі космічного об’єкта, який має придатні для цього умови.

Про це йдеться в науковій статті, яку опублікували в Space Policy, інформує IFLScience.

У Сонячній системі найбільш імовірними претендентами на існування життя вважають крижані супутники, зокрема Енцелад. На ньому є глибокі океани, які вважають основним фактором для зародження життя та хімічної активності.

У новій роботі вчені пропонують наукову аргументацію ідеї занести на супутник мікроби із Землі, якщо там не вдасться знайти життя. Очікується, що експеримент допоможе дослідити те, як розвиватиметься життя на придатному для цього космічному об’єкті. Це може допомогти людству дізнатися більше про те, як зароджувалися найменші та найпростіші організми в далекому минулому.

"Така ситуація існувала б на будь-якій молодій планеті одразу після зародження життя до формування біоти (сталої сукупності рослин – ред.). Прикладом цього стала рання архейська Земля (найдавнішого геологічного періоду – ред.)", – написали дослідники.

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Окрім розуміння життя на нашій планеті, результати такого експерименту могли б навчити науковців, як заселяти нові світи.

Також населений Енцелад міг би стати джерелом матеріалу для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи. Автори статті навіть припускають, що це можна було б робити за допомогою наявних технологій.

Хоча людям не під силу тераформування Марса (зміни його кліматичних умов так, щоб космічний об’єкт став придатним для життя), існують інші способи поширення життя на позаземні світи.

Автори роботи визнають, що кожен аспект такого експерименту може зіткнутися з глибокими етичними питаннями, зокрема через те, ям можуть люди змінювати цілу біосферу супутника Юпітера. Однак, якщо на Енцеладі вдасться знайти життя, людству доведеться турбуватися про його збереження.

"Те, що ми тут описуємо, може стосуватися інших океанічних світів, зокрема Європи (супутник Юпітера – ред.) та будь-якого астрономічного об’єкта, на якому знайдуть придатне для життя середовище", – додали вчені.

Раніше команда німецьких науковців за кристаликами води з гейзера на Енцеладі виявили, що супутник має потенціал для життя. Аналіз показав, що зразки мають багаті на мінерали та складні органічні сполуки, зокрема пов’язані із життям на Землі.