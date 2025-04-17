Позаземне життя існує? Вчені, ймовірно, знайшли докази біологічних процесів за межами Сонячної системи

Науковці виявили в атмосфері віддаленої планети хімічні відбитки газів, які на Землі виникають лише в результаті біологічних процесів. Вчені кажуть, що це "найсильніші докази" існування життя за межами Сонячної системи.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Astrophysical Journal Letters, інформує Reuters.

За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба вчені виявили на планеті K2-18b, за 124 світлові роки від Землі, ознаки біологічних процесів. Про це свідчать хімічні відбитки газів диметилсульфіду та диметилдисульфіду в атмосфері.

На нашій планеті їх утворюють живі організми, зокрема морський фітопланктон. Дослідники вважають, що це може відчити про те, що K2-18b кишить мікробним життям.

"Це в тисячі разів вище, ніж їх концентрація в атмосфері Землі, і це неможливо пояснити без біологічної активності на основі наявних знань", – пояснив провідний автор дослідження, астрофізик із Кембриджського університету Нікку Мадхусудхан.

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Водночас автори дослідження наголосили, що досі підтверджень живих організмів немає. Результати роботи показують лише наявність можливої біосигнатури – індикатора біологічного процесу. Крім того, існує ймовірність 0,3%, що дані про планету можуть бути статистичною випадковістю.

При цьому науковці припускають, що ознаки існування життя можуть бути першими доказами населеного іншопланетного світу.

"Це трансформаційний момент у пошуках життя за межами Сонячної системи. Ми продемонстрували, що можна виявити біосигнатури на потенційно придатних для життя планетах за допомогою сучасних засобів. Ми вступили в еру спостережної астробіології", – сказав Нікку Мадхусудхан.

Планета K2-18b має приблизно у 2,6 більший діаметр, ніж у Землі. Своєю масою віддалений космічний об'єкт перевищує нашу планету в 8,6 раза.

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Претендент на позаземне життя обертається навколо червоної карликової зорі в "зоні життя" – відстані, де на поверхні планети може існувати необхідна для життя рідка вода.

Попередні спостереження також виявили на K2-18b метан та вуглекислий газ – перші вуглецеві молекули, які знайшли в атмосфері планет за межами Сонячної системи. За словами Нікку Мадхусудхана, пояснити такі особливості може лише те, що планета "кишить життям".

Науковець пояснив, що живі організми за межами Сонячної системи можуть бути схожими на мікроби в океанах на Землі.

Поки вчені не можуть говорити про те, чи є на K2-18b багатоклітинне чи навіть розумне життя.

Нікку Мадхусудхан додав, що потрібні ще кілька спостережень, аби переконатися в доказах біологічних процесів на планеті. Крім того, науковці мають провести додаткові теоретичні та експериментальні дослідження, щоб упевнитися, що не існує іншого спосіб утворення цих газів, крім діяльності мікробів.

Раніше науковці назвали тварин, які можуть стати першими мешканцями на Марсі та Місяці.