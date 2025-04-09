Як зварити міцну каву з невеликої кількості зерен? Науковці розповіли секрет приготування

Щорічно у світі споживають десятки мільярдів кілограмів кави. Однак зміни клімату загрожують вирощуванню цієї рослини, яка вимагає специфічних умов довкілля.

Науковці вирішили з'ясувати, як можна задовольнити високий попит на напій, використавши невелику кількість зерен.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Physics of Fluids, Mathijssen, пише Phys.org.

Фото: Арнольд Матійссен та інші

Дослідники виявили, що заварити міцний напій можна навіть за невеликої кількості меленої кави. Секретом такого приготування є особливий спосіб "лавинного" змішування.

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Щоб зробити це відкриття вчені провели низку експериментів з фізики рідин, в яких використовували прозорі частинки меленої кави. Суміш підсвічували і знімали на високошвидкісну камеру.

Так науковці виявили, що найкращий за міцністю напій виходить, якщо гарячу воду наливати у фільтр із меленою кавою повільно, рівномірно та з висоти. При цьому найкраще використовувати чайник із вузьким та довгим носиком.

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Співавтор дослідження Арнольд Матійссен з Університету Пенсільванії (США) пояснив, що повільне наливання збільшує час контакту між водою та кавовою гущею.

Крім того, більша висота наливання посилює змішування напою. Ці два фактори разом призводять до кращого розподілення суміші речовини, пише The Guardian.

"Якщо ви наливаєте надто повільно або піднімаєте [чайник] надто високо, то струмінь має тенденцію розпадатися на дрібніші частини, чого варто уникати", – пояснив науковець.

Команда дослідників виявила, що для кращої міцності кави воду для напою слід наливати безперервним струменем. Так рідина зможе проникнути в шари наповнення склянки, витіснивши частинки з боків, які зрештою впадуть усередину, утворюючи лавиноподібний ефект.

Науковці рекомендують спробувати вдома зменшити кількість меленої кави на 10% і для наливання гарячої води використовувати висоту приблизно 30 сантиметрів.

Також для цього способу радять використовувати каву помелену більш грубо, ніж зазвичай.

Раніше науковці використали математичні підрахунки, аби визначити спосіб приготування ідеального вареного яйця.