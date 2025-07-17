Можливість дослідити космічну історію: вчені вперше зафіксували народження планетарної системи

Астрономи вперше стали свідками народження планетарної системи за 1300 світлових років від Землі.

Вчені вважають, що це відкриття допоможе дізнатися більше про те, як 4,6 мільярда років тому сформувалася наша система навколо Сонця, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, інформує Space.

Команда дослідників змогла точно визначити момент, коли навколо молодої зірки під назвою HOPS-315 почали формуватися частинки матеріалу, з яких згодом мають виникнути планети.

Прорив став можливим завдяки спостереженням Космічного телескопа Джеймса Вебба та даним Великого міліметрового радіотелескопа Атаками, до складу якого входить 66 пристроїв у пустелі Чилі.

"Вперше ми визначили найдавніший момент, коли навколо зірки починається формування планет", – сказала керівниця групи та дослідниця Лейденського університету (Нідерланди) Мелісса Макклюр.

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У Всесвіті зорі формуються, коли холодні та надщільні ділянки міжзоряного газу та пилу руйнуються під дією власної гравітації. Внаслідок цього утворюється протозоря, яку оточує оболонка з того ж матеріалу, що її сформував.

Зрештою він перетворюється на закручений диск, в центрі якого розташовується протозоря. Науковці називають цю структуру протопланетним диском, адже всередині неї згодом утворюються нові планети.

Раніше астрономи фіксували багато молодих зірок у протопланетних дисках, всередині яких були масивні об’єкти, що розміром нагадували Юпітер. Однак досі вченим не вдавалося побачити зародження планетарних систем на більш ранній стадії.

"Підказкою" ранньої історії планет та їхніх зір є метеорити, які зберігають кристалічні мінерали, сконденсовані за високих температур у час утворення світил.

Автори дослідження змогли виявити сліди таких гарячих мінералів у протопланетному диску навколо HOPS-315. Зокрема вони знайшли монооксид кремнію в газі та кристалічних матеріалах. Це свідчить про те, що навколо світила нещодавно почалася конденсація мінералів.

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"Цей процес ніколи раніше не спостерігали в протопланетному диску або деінде за межами нашої Сонячної системи", – сказав член команди, дослідник з Мічиганського університету (США) Едвін Бергін.

Вчені кажуть, що спостереження за HOPS-315 – це хороший спосіб вивчити космічну історію Сонячної системи.

"Ми бачимо утворення, яке виглядає так само, як наша Сонячна система, коли тільки почала формуватися. Це одне з найкращих явищ для дослідження деяких процесів, що відбувалися в нашій Сонячній системі з-поміж усіх відомих", – додала членкиня команди Мерел ван’т Гофф.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" показав скупчення зір NGC 1786, розташоване у Великій Магеллановій Хмарі на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.