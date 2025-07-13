Повз Землю пролетить космічний "гість": вчені припускають, що це найстаріша з усіх відомих комет

Нещодавно вчені виявили новий об’єкт в нашій галактиці Чумацький Шлях, який приблизно 30 жовтня має пролетіти крізь Сонячну систему.

Тепер астрономи дізналися більше деталей про таємничого "гостя" – це може бути одна з найстаріших комет, що походить з галактики, яку раніше не вивчали настільки близько.

Про це йдеться в дослідженні, яке представили на Національній астрономічній зустрічі Королівського астрономічного товариства, інформує Space.

Міжзоряний "гість" під назвою 3I/ATLAS – третій космічний об’єкт, який увійде в Сонячну систему з-за її меж.

Нові дослідження показали, що потенційно "багата на водяний лід" комета може бути ще більш незвичайною, ніж здавалося раніше. Науковці вважають, що вона існує орієнтовано на три мільярди років довше за Сонячну систему і є найстаршою з будь-яких комет, які раніше досліджували.

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"Усі неміжзоряні комети, як-от Галлея, утворилися одночасно з нашою Сонячною системою, тому вони віком до 4,5 мільярда років. Але міжзоряні "гості" можуть бути набагато старшими. Наше дослідження показує, дуже ймовірно, що 3I/ATLAS є найстаршою кометою, яку ми коли-небудь бачили", – пояснив астроном Оксфордського університету Метью Гопкінс.

Особливістю комети є те, що вона походить із зовсім іншого регіону Чумацького Шляху, ніж попередні міжзоряні "гості". Через круту траєкторію її руху вчені вважають, що об’єкт виник у товстому диску нашої галактики. Так називають смугу найдавніших зірок Чумацького Шляху, навколо якої виник тонкий диск із відносно молодими світилами, як-от Сонцем.

"Це об’єкт із тієї частини галактики, яку ми ніколи раніше не бачили зблизька. Ми вважаємо, що існує дві третини ймовірності, що ця комета старша за Сонячну систему і з того часу дрейфує міжзоряним простором", – додав науковець.

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Походження комети з товстого диска також має вплинути на її хімічний склад – астрономи припускають, що її склад багатий на водяний лід. З наближенням до Сонця він нагріватиметься і перетвориться на газ, через що у комети виникне аура та яскравий хвіст.

"Ми живемо в захопливий час, коли 3I/ATLAS вже демонструє ознаки активності. Гази, які з’являтимуться в майбутньому, коли об’єкт нагріватиме Сонце, перевірять наші припущення", – сказала співавторка дослідження Мішель Банністер з Кентерберійського університету (Нова Зеландія).

Нагадаємо, наприкінці червня у США вдень помітили падіння великого метеора, яке виглядало як політ вогняної кулі.