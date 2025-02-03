Вчені знайшли переконливі докази того, що земне життя утворилося за межами нашої планети

Науковці дослідили зразки з астероїда, на якому раніше могли бути океани

Науковці виявили на зразках віддаленого астероїда найвагоміші докази того, що життя на нашій планеті має позаземне походження.

Про це йдеться в дослідженнях, опублікованих у журналах Nature та Nature Astronomy, інформує Phys.org.

Відкриття зробили завдяки аналізу зразків пилу та гальки з навколоземного астероїда Бенну. Породи космічного каміння доставили на планету завдяки космічному кораблю NASA у 2023 році. Цю подію вважають найбільшим космічним вилученням зразків з відстані, що перевищує дистанцію до Місяця.

Завдяки місії на Землю вдалося доставити рекордні 122 грами породи з астероїда.

Невеликі чорні камінці з Бенну – залишки формування Сонячної системи віком 4,5 мільярда років. Науковці вважають, що астероїд діаметром пів кілометра раніше був частиною значно більшого космічного тіла, який зазнав зіткнення з іншим об'єктом.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Може знищити місто: вчені назвали ймовірність зіткнення небезпечного астероїда із Землею у 2032 році

Останні дослідження показують, що материнське тіло астроїда мало розгалужену систему підземних озер або навіть океанів. Вода там випаровувалася і залишала за собою солоні сліди.

Про це свідчать знахідки багатих натрієм мінералів на зразках із Бенну. Завдяки цьому вчені також підтвердили присутність у породах амінокислот, азоту у формі аміаку та навіть частин генетичного коду.

Щонайменше деякі солі, знайдені на Бенну, подібні до того, що є в сухих озерах дна пустелі Мохаве в США та африканській Сахарі.

Результати демонструють, що раніше астероїди перенесли на Землю елементи життя, змішані з водою. За словами одного з провідних авторів дослідження Тіма Маккоя, це "справжній шлях до життя".

Науковці відзначили, що вміст азоту на зразках із Бену був неочікувано високим.

"Справжній позаземний органічний матеріал утворився в космосі, а не в результаті забруднення Землі", – сказав науковець NASA Деніел Главін.

Наразі дослідники із ще 60 лабораторій по всьому світу продовжують вивчати фрагменти астероїда. Однак більшу частину зразків відклали для подальшого аналізу.

Раніше науковці з'ясували, що 3,26 млрд років тому на Землю впав метеорит у 200 разів більший за той, що знищив динозаврів. Вчені вважають, що космічне каміння не лише викликало масштабні руйнування, але й стало поштовхом до розвитку життя.