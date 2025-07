Видри-риболови та політ рожевих косарів: конкурс Mangrove Photography Awards обрав найкращі фото

Міжнародний фотоконкурс Mangrove Photography Awards оголосив переможців 2025 року.

До переліку найкращих потрапили знімки рожевих косарів, видр на риболовлі, збирачів меду, Чумацького шляху над пляжем тощо.

Змагання між фотографами вже 11-й рік організовує Mangrove Action Project для популяризації збереження мангрових лісів.

Цьогоріч на конкурс подали 3303 знімки з 78 країн, і журі відібрало 88 найкращих світлин.

Переможці Mangrove Photography Awards 2025 року

Фотограф року

У головній номінації конкурсу переміг американець Марк Іен Кук зі своїм знімком "Погляд на полювання з висоти пташиного польоту" (Birds’ eye view of the hunt).

Митець зафільмував, як рожеві косарі (птахи родини ібісових) пролітають над лимонною акулою, що полює на кефаль у водах затоки Флорида.

"Історично затока Флорида була головним місцем гніздування рожевого косаря у США, але цей вид стає дедалі рідкіснішим, оскільки підняття рівня моря негативно впливає на мангрові угіддя, важливі для пошуку їжі.

Косарі – тактильні здобувачі їжі, тобто вони харчуються через дотик. Але щоб цей метод спрацював, птахам потрібна відносно мілка вода з дуже високою щільністю риби… З підняттям рівня моря ці мілководдя стають дедалі менш досяжними, щільність риби вже не відповідає потребам, і менше птахів здатні розмножуватися", – каже Кук.

"Люди, спосіб життя"

У категорії "Люди і спосіб життя" перемогла фотографія "Бхобен Бісеаш і його видри" (Bhoben Biseash and his Otters) автора Фредді Клера з Бангладешу.

На знімку – місцевий житель зі своїми видрами, які допомагають йому у риболовлі.

"Лишилося лише кілька рибалок, які ловлять рибу за допомогою видр, і цей незвичайний метод передається з покоління в покоління – від батька до сина – вже кілька століть.

Дорослих тренованих видр тримають на повідках, а молодші – плавають вільно. Вони заганяють рибу з мулистих берегів у підготовлені сітки, і після кожної риболовлі отримують свою частку улову", – коментує фотограф.

"Люди, охорона природи"

У категорії "Люди й охорона природи" переміг Іан Рок з фотографією "Бджоли мангрового меду створюють землю" (Mangrove Honey Bees Make Land), де рибалка Мануель переносить вулик.

"Для місцевих громад, які живуть у цій болотистій місцевості – одній із найбідніших у Коста-Риці – основним джерелом доходу є риболовля. На жаль, популяції риби й молюсків зменшуються через надмірний вилов, втрату середовища існування та кліматичні зміни, що створюють економічний тиск.

Щоб підвищити стійкість громади, організація Osa Conservation працює разом із місцевими мешканцями, щоб запустити проєкт мангрового меду, навчаючи рибалок бджільництву та веденню бізнесу", – каже автор фото.

"Пейзаж із землі"

У категорії "Пейзаж із землі" перемогла фотографія "Mangrove Under the Milky Way" (Мангр під Чумацьким Шляхом) Гві Бін Ліма з Індонезії.

На знімку видно нашу галактику над пляжем Валакірі в Індонезії.

"Мангрові зарості та загрози"

У категорії "Мангрові зарості та загрози" переміг Том Квінні з Індонезії з фото "Похований рай" ("Paradise Buried").

"Неподалік від аеропорту Балі та туристичних пляжів я натрапив на цю гору відходів, яка здіймається позаду одного з виснажених мангрових лісів острова", – поділився автор.

"Дика природа, птахи"

У цій категорії переміг Марк Іен Кук із роботою "Пташиний імпресіонізм" (Avian Impressionism), де зображена група синьокрилих чирянок. Фото було зроблене восени 2024 року після літніх дощів.

"Незвичний жовтуватий колір – цілком природний і спричинений мангровими заростями вздовж затоки (…)

Перелітні чирянки харчуються трохи нижче за течією – порпаються в мілководді та фільтрують високу концентрацію водоростей та інших мікроорганізмів із краю затоки", – розповів автор.

"Дика природа, ссавці"

У цій категорії найкращим визнали знімок "Перекус у мангровому лісі" (A Snack in the Mangrove Forest) фотографа Сатвіки Сатрії.

На знімку зображений молодий примат-носач, який ласує плодом авіценії серед густого мангрового лісу.

"Плоди авіценії – одне з основних джерел їжі для носачів. Це зображення підкреслює життєво важливу роль мангрових екосистем у підтримці виживання цього зникаючого виду", – коментує автор.

"Дика природа, інші види"

У цій номінації журі відзначили роботу "Ніч у мангрових заростях" (Night in the Mangrove) фотографа Крістіана Молдрупа Легаарда з Філліппін.

На фото з довгою витримкою автор зазнимкував танець колонії світлячків, які залишають світлові сліди довкола дерева мангрового яблука в темряві.

"Мангрові зарості й підводний світ"

У цій категорії переміг кадр "Відплив на острові крабів-самітників" австралійського фотографа Алекса Пайка.

В обʼєктив потрапив Clibanarius taeniatus – один із найпоширеніших видів крабів-самітників в Австралії, який опинився на мангровому острові біля озера Маккуорі.

"Пейзаж, з неба"

Тут перемогла робота "Мангрові зарості й сучасність" (Mangroves and Modernity) фотографа Ахмеда Бадвана з ОАЕ.

За словами журі, цей кадр демонструє поєднання природи мангрових заростей із сучасністю міста.

Більше фото переможців у численних номінаціях можна переглянути на сайті Mangrove Photography Awards.