Втомилися від партнера? Як подолати вигорання у парі та зберегти стосунки

Експерти розповіли, як впоратися з вигоранням у стосунках

На початку стосунків усе здається простим та ідеальним. Пара насолоджується кожною миттю, проведеною разом, і будує спільні плани на майбутнє.

Згодом ритм життя змінюється, з’являються нові турботи, а почуття тьмяніють. Відчувається втома від партнера або вигорання у стосунках.

Як впоратися з цим станом і зберегти стосунки – психологиня Рейчел Нідл, психотерапевтка Єва Діллон, сімейний психотерапевт Ерік Розенблюм та сексологині Івонн Крістін Фулбрайт і Ребекка Соколл розповіли CNN.

Вигорання у стосунках: що це таке та чому виникає

За словами Рейчел Нідл, вигорання у парі – це емоційне спустошення, яке є результатом того, що тягар і вимоги стосунків стають більшими за підтримку та ресурси для їхнього розвитку.

Вигорання впливає на пари не лише емоційно. Воно також може мати глибокий вплив на інтимну близькість, каже психотерапевтка Єва Діллон. Зокрема, це часто призводить до емоційної замкнутості та зниження лібідо.

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Такий стан може виникнути через:

нерівномірний розподіл домашніх обов’язків;

відсутність балансу між роботою та особистим життям;

стресові ситуації в сім’ї (конфлікти з батьками або родичами);

одноманітність і рутину в парі;

нудьгу в емоційній і сексуальній сферах.

"Зазвичай вигорання у стосунках не є результатом однієї сварки. Це радше поступовий процес, коли накопичуються незадоволені потреби, невирішені суперечки, постійний стрес та зростаюча емоційна дистанція", – каже Нідл.

Як впоратися з вигоранням у стосунках: поради від експертів

Визнайте, що проблема існує

Визнання того, що стосунки дійшли до стану вигорання – це перший крок для вирішення проблеми, вважає сексологиня Івонн Крістін Фулбрайт. Головне – зробити це, не звинувачуючи і не критикуючи один одного.

"Під час розмови говоріть: "Я помітив" або "Я відчуваю", і запитуйте, що відчуває ваш партнер. Поговоріть відверто про стреси та розчарування, щоб кожен мав можливість висловитися без перебивання", – радить експертка.

Візьміть на себе відповідальність

Вигорання у стосунках іноді може проявитися у взаємних звинуваченнях та уникненні особистої відповідальності за ситуацію, що склалася.

"При вигоранні стосунків партнери часто думають, що рішення полягає в тому, щоб їхній партнер змінився. Але найкращий вихід – це розглянути свою власну роль у динаміці та поміркувати над тим, як ви особисто можете змінитися, щоб допомогти стосункам розвиватися", – зазначив сімейний психотерапевт Ерік Розенблюм.

Це можна виконати самостійно. Фахівці радять фіксувати моменти, коли ви відчуваєте негативні емоції або погано думаєте про партнера. Потім спробуйте проаналізувати, як ви самі могли сприяти виникненню проблеми. Запишіть це. Ділитися цими записами не обов'язково – головне відстежити власні відчуття від цього процесу.

Розмовляйте зі своїм партнером

Вигорання часто поглиблюється через те, що пари ігнорують проблеми доти, доки не відчують себе перевантаженими. Тож щотижня виділяйте трохи часу, щоб поспілкуватися зі своїм партнером.

"Проведіть двосторонню розмову про ваше бажання покращити стосунки. Прислухайтеся до потреб один одного і шукайте невеликі зміни, з якими ви обидва можете погодитися. Це має бути не одноразова розмова, а постійна комунікація", – зауважила сексологиня Ребекка Соколл.

Перспектива обговорення серйозних питань може викликати стрес, але, за словами Єви Діллон, спілкування може допомогти відчути себе більш розкуто.

"Якщо ви поділитеся зі своїм партнером тим, що вам важко, це допоможе заспокоїти нервову систему і створити простір для зв'язку. Потім ви можете вдаватися до простих, але дієвих кроків, які ще більше заспокоюють нервову систему: поцілунок, обійми, прогулянка на свіжому повітрі, читання вголос або інтимна близькість", – розповідає Діллон.

Спробуйте щось нове разом

Щоб уникнути вигорання у стосунках, надзвичайно важливо приділяти час одне одному. Ставтеся до цього як до важливої зустрічі або робочої наради, плануючи його заздалегідь.

Рейчел Нідл рекомендує зосередитися на новому досвіді – спробувати разом новий гурток чи заняття, піти в похід або навіть просто приготувати будь-яку страву. Це допоможе оживити стосунки та повернути в них азарт.

Працюйте над собою теж

Коли ви ділите своє життя з партнером, то можна непомітно втратити можливість побути наодинці.

У такому випадку розгляньте способи самостійного відновлення сил – тренування, якісний сон, йога, медитація, хобі. Відновлюючи себе, ви розвиватимете енергію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних зі стосунками.

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Зверніться до фахівця

Ви не повинні вирішувати проблеми у стосунках самостійно чи наодинці. Зверніться до сімейних психотерапевтів чи інших спеціалістів. Вони можуть допомогти подолати вигорання та відновити емоційну й сексуальну близькості.