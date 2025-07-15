Виплата рідним полонених або зниклих безвісти бійців: які документи потрібні та куди їх подавати

Рішення про виплати мають ухвалити за 15 днів від дня подачі заяви

В Україні рідні військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти можуть отримувати грошові виплати. Їх вираховують із суми грошового забезпечення захисниками.

У Міністерстві оборони пояснили, хто може претендувати на ці кошти, яка процедура виплат та які документи для цього потрібні.

Захисники можуть завчасно оформити особисте розпорядження, де вкажуть перелік людей, які отримуватимуть за нього грошове забезпечення у випадку полону чи зникнення.

Крім того, військовий у документі може вказати себе або не назвати нікого з рідних, а також визначити частки коштів, які отримуватимуть його рідні.

Документ складають у довільній письмовій формі. Його мають завірити підписом командира частини або в нотаріуса. Розпорядження мають зберігати в особовій справі у військовій частині бійця. Змінити або скасувати документ можна в будь-який час.

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Якщо захисник не зробив розпорядження, то виплати можуть отримати рідні з першої черги:

чоловік або дружина;

неповнолітні діти;

діти з інвалідністю з дитинства, незалежно від їхнього віку;

батьки, якщо їх не позбавляли батьківських прав.

Якщо у військового немає рідних першої черги, то виплати за них можуть отримувати члени сім’ї з другої черги:

повнолітні діти;

рідні сестри чи брати.

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При цьому претендувати на гроші захисника, який потрапив у полон або зник безвісти, не можуть:

люди, яких засудили за державну зраду, колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору;

громадяни РФ, Білорусі або ті, хто постійно проживають на території цих країн.

Які документи потрібні, щоб податися на виплати?

Те, що військового захопили в полон або він зник безвісти, має підтвердити командир його частини у відповідному наказі. Після цього рідні захисника мають подати до будь-якого найближчого Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП):

заяву із вказівкою назви банку та номера рахунку, на який зараховуватимуть кошти;

копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України;

копію картки платника податків РНОКПП.

Крім того, члени сім’ї мають надати документи, що підтверджують їхні родинні зв’язки із бійцем. Наприклад, чоловік чи дружина – свідоцтво про шлюб або копію витягу з ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу.

Також до ТЦК та СП необхідно принести документи, які підтверджують статус законного представника дітей захисника або встановлення інвалідності.

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У МОУ кажуть, що строк розгляду заяви про отримання частини грошового забезпечення та ухвалення рішення про їхнє призначення має тривати 15 днів з дня отримання заяви та документів. При цьому на термін не впливає розмір виплат і те, що заяви надсилали через адвокатів чи довірених осіб.

Якщо уповноважені особи ухвалили позитивне рішення, то виплати здійснюють щомісяця на рахунок, який вказали в заяві. При цьому кошти надходять у поточному місяці за минулий.

Як підраховують розмір виплат?

У відомстві пояснюють, що сума виплат залежить від щомісячного грошового забезпечення військового та інших надходжень за законом, зокрема щорічних виплат на оздоровлення.

Якщо захисник залишив особисте розпорядження, то його рідні будуть отримувати грошове забезпечення у розмірі своєї частки за цим документом. Якщо розпорядження немає, то родичі першої черги отримують у рівних частках половину від загальної суми виплат військового. При цьому решта 50% зберігається за бійцем.

Якщо виплати нараховують рідним другої черги, то ті отримають у рівних частках 20% від загальної суми грошового забезпечення, решта – залишається бійцю.

Як довго нараховують виплати?

Право на отримання грошового забезпечення виникає з дати, коли військовий опинився в полоні або зник безвісти. Виплати припиняються в день, коли захисника повернули з полону або з’явилася інформація про те, що він самостійно здався ворогу чи дня запису про його смерть.

У разі звільнення з неволі боєць отримує всі кошти із суми грошового забезпечення, які за ним зберігали. Якщо ж захисник помер, то цю суму включають до його спадщини.

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