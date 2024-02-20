Чому висадка дерев у невідповідних місцях може загрожувати природі? Вчені пояснили на прикладі Африки

Вчені попереджають, що через відновлення лісів на невідповідних для цього територіях в Африці у зоні ризику опинилася площа розміром як Франція.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, вчені застерігають від висадки дерев на площі 100 мільйонів гектарів, яку планують здійснити до 2030 року задля втілення Ініціативи з відновлення африканських лісових ландшафтів, пише The Guardian.

Вчені зазначають, що, відповідно до проєкту, планується висадка дерев у нелісових екосистемах, зокрема в саванах та на луках.

За даними дослідження, 52% проєктів із посадки дерев, що зараз реалізують в Африці, проходять у саванах – місцевостях, на яких переважає трав'яний покрив з окремими деревами, групами дерев або чагарниками.

Це, за їхніми словами, потенційно може порушити або зруйнувати незаймані екосистеми. Додавання більшої кількості дерев у ці зони зменшує кількість світла, яке може досягати землі, а це загрожує зміною трав’яного середовища савани.

Такі дії також мають негативний вплив на диких тварин, які там мешкають, зокрема носорогів та антилоп гну.

Причиною реалізації проєктів, які можуть бути шкідливими, дослідники називають класифікацію саван не як трав’янистих екосистем, а як “лісів”.

За визначенням, яке зараз використовує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ліси – це ділянки землі площею понад 0,5 гектара з деревами заввишки понад 5 метрів і деревним покровом щонайменше 10%.

Згідно з цим визначенням, на савани поширюються стандарти для відновлення лісів, хоча фактично вони ними не є.

“Ми повинні уникнути ситуації, коли ми за деревами вже не зможемо побачити савану, а ці дорогоцінні трав’янисті системи будуть втрачені безповоротно”, – пишуть автори дослідження.

“Відновлення екосистем є необхідним і важливим, але воно має здійснюватися у спосіб, який підходить кожній системі. Існує термінова потреба переглянути визначення, щоб савани не плутали з лісом”, – наголосила професорка тропічної екології в Університеті Ліверпуля Кейт Парр.

Нагадаємо, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту "Зелена країна", мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Це мало відбутися в рамках програми "Масштабне залісення України".

Однак екологи критикували цю ініціативу. Вони зазначали, що висаджувати дерева для боротьби зі зміною клімату та для охорони природи – справа малоефективна.

Також у травні 2023 року в Україні офіційно затвердили перелік чужорідних видів дерев, які заборонено висаджувати у лісах.