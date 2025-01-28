Військові РФ телефонують до рідних полонених і змушують їх до співпраці — Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російські військові телефонують до рідних полонених і змушують їх до співпраці

Російські спецслужби та військові намагаються впливати на родичів українських військовополонених. Зокрема, вони телефонують відразу після взяття українців у полон.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За їхніми словами, так роблять для того, аби шокувати та змусити родину працювати з ворогом.

"Обіцяють, що до полоненого ставитимуться краще або навіть включать в обмін, якщо родичі виконають певні вимоги: заплатять гроші, нададуть фото інтимного характеру, зберуть інформацію, вчинять якісь неправомірні дії тощо", – зазначили в Координаційному штабі.

Фахівці закликали не погоджуватися на жодні умови військових РФ та відразу повідомляти про такі випадки на телефонну лінію за номером 0 800 300 529.

РЕКЛАМА:

Раніше у Координаційному штабі розповідали про шахрайську схему, за допомогою якої виманюють гроші у родин військовополонених та зниклих безвісти. Шахраї обіцяють допомогти з обміном.

Рідним пропонують зв’язатися зі зловмисниками начебто для того, щоб внести прізвище полоненого до списків обміну. Якщо рідні погоджуються, їм надсилають рахунок для сплати коштів за допомогу в обміні військового.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснював, як вберегтися від подібних шахраїв.