"Їздять на фронт, дають лапу": як бойові коти Мавік та Лео тішать прикордонників

Бійці-прикордонники Карпатського загону повернулися з ротацій із новими чотирилапими улюбленцями: чорним котом Мавіком і рябим Лео.

У ДПСУ пухнастиків назвали "прикордонними сPETSпризначенцями".

"Чорний кіт Мавік прибув на Львівщину з Харківщини. У 2023 році прикордонники знайшли налякане кошеня, виходили його і забрали з собою", – розповідають прикордонники.

Чорний кіт Мавік разом із рябим котом Лео допомагають захисникам ловити мишей та попереджають про обстріли

Мавік вже другий рік їздить із військовими на передову, а під час ротацій живе у підрозділі. Кіт відповідає за відсутність мишей у бліндажі. А за час проживання з військовими навіть навчився давати лапу по команді.

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"Він спокійний. Народився на сході під час обстрілів – бойовий кіт", – розповідає військовий на псевдо "Рай".

Рябого кота Лео зі Львівщини прикордоннику з позивним "Кабан" подарувала теща. Цей кіт також їздить на передову та попереджає військових про обстріли своєю поведінкою: ховається або лізе на дерево.

"Мама моєї жінки дала мені кота. У них було двоє: білий і оцей. Він спритніший та енергійніший, тому я взяв його.

Коли були обстріли, він одразу вилазив на дерево або ховався за мною. Спав зі мною разом, на ліжку в підвалі", – пригадує "Кабан".

Якось військовий подумав, що його Лео втік до лісу. Але історія закінчилася хепі-ендом: за три години котик повернувся.

"Домашні улюбленці стають віддушиною для бійців на фронті, допомагають триматися і дарують втіху", – кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше бійці Нацгвардії розповіли про кішку Котусько, яка підтримувала їхній бойовий дух і виконувала "стратегічні завдання" поблизу позицій.