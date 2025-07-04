Скільки вступників очікують у 2025-му та на які спеціальності буде найбільше бюджетних місць

У 2025 році до закладів професійно-технічної та вищої освіти вступатимуть близько пів мільйона абітурієнтів.

Такі прогнози озвучив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Єдиного телемарафону 3 липня.

За його словами, реєстрацію електронних кабінетів для вступників до закладів вищої освіти відкрили 1 липня, а для профтехів ще раніше – з 25 червня.

"Очікуємо загалом до пів мільйона всіх разом, тому що цього року кабінети випускника потрібно відкривати і для бакалаврату, і для професійно-технічної, і фахової передвищої, і для магістерки, і для аспірантури", – зазначив Винницький.

Заступник міністра також розповів, що цьогоріч запроваджена нова система фінансування вищої освіти.

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"Якщо у нас традиційно було чорно-біло – ти або бюджетник, або контрактник – то сьогодні у нас з’являється третя модель: контрактник з грантом. Це важливо, бо попередньо у нас було приблизно 40% вступників щороку, які отримували державну підтримку, та 60%, які її не мали.

Зараз це співвідношення ми змінюємо навпаки. Таким чином держава намагається мотивувати молодь вступати на ті спеціальності, які є реально необхідні для нашого прогнозу ринку праці та держави. А ті галузі, які менш потрібні, – для них освіта буде дорога, тому що там, ймовірно, буде менше бюджетних місць і гранти будуть менш доступні", – пояснив Михайло Винницький.

Наразі широке держзамовлення мають такі спеціальності:

медицина;

терапія та реабілітація;

освіта;

психологія;

інженерія;

архітектура та будівництво;

сфера ІТ;

агрономія та сільське господарство.

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Натомість є галузі, спеціалістами з яких ринок "перегрітий", але вони досі залишаються популярними серед вступників. Зокрема це:

право;

бізнес, менеджмент;

облік та аудит, фінанси;

журналістика;

стоматологія;

туризм, готельно-ресторанна справа.

"Вони популярні, але, на жаль, ми не прогнозуємо великої кількості вакансій після завершення навчання. Для таких спеціальностей запроваджена цього року індикативна собівартість. Це означає, що контракт для них буде достатньо дорогий. Гранти надаються лише другого рівня – треба на НМТ набрати 170 балів з двох предметів. Також відносно мало бюджетних місць.

Хочете вчитися? Будь ласка, але майте на увазі, що вони дорогі і це доволі ризикове рішення, тому що є ймовірність, що будете працювати не за спеціальністю після завершення навчання", – зауважив Винницький.