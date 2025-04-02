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Вулицю у Києві можуть перейменувати на честь загиблого бійця Павла Петриченка: триває голосування

Тетяна Бугаєнко — 2 квітня, 14:48
Вулицю у Києві можуть перейменувати на честь загиблого бійця Павла Петриченка: триває голосування
Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року
Pasha Petrychenko/Facebook

У застосунку "Київ Цифровий" запустили голосування щодо перейменування вулиці Волго-Донської на честь загиблого військового Павла Петриченка.

Голосувати можуть не лише кияни, а й будь-хто, авторизований в додатку. Для реєстрації в застосунку необхідно лиш ввести свій номер телефону. Для того, аби проголосувати – авторизуватись через Дію чи BankID.

Вулиця Волго-Донська у Дарницькому районі Києва отримала свою назву в 1953 році. Її назвали на честь Волго-Донського каналу, який вирили у Росії. Він був одним з "великих будов комунізму" – амбітних будівельних проєктів Радянського Союзу.

Наразі ж вулицю пропонують назвати на честь загиблого військового Павла Петриченка – українського громадського активіста, військовослужбовця 59-тої окремої мотопіхотної бригади. Чоловік загинув в ході російського вторгнення в Україну 15 квітня 2024 року. У липні 2024 року містяни підтримали петицію, яка закликала перейменувати вулицю Волго-Донську на його честь.

Станом на 2 квітня участь в опитуванні взяли понад 13 тисяч користувачів. З них 91% підтримує перейменування, а 9% висловились проти. Голосування триватиме до 11 квітня.

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Згідно з результатами голосування, проєкт рішення щодо перейменування вулиці виноситимуть на розгляд сесії Київської міської ради.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кабмін перейменував 22 географічні об’єкти у Криму.

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