Як батькам змінити ім’я дитини до року: пояснення Мінʼюсту

В Україні батьки можуть змінити ім’я своєї дитини протягом першого року її життя.

Для цього потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У Міністерстві юстиції пояснили, як подати заяву про зміну імені в умовах воєнного стану, зокрема за кордоном, і які документи для цього потрібні.

Як змінити ім’я дитини у перший рік

Сімейний кодекс України встановлює, що ім’я дитини визначається за згодою батьків.

Якщо жінка не перебуває у шлюбі та відсутнє добровільне визнання батьківства, вона сама визначає ім’я.

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Дитині можуть дати не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати та/або батько.

Якщо батьки з певних причин вирішили змінити ім’я своєї дитини, це можна зробити протягом першого року її життя (наприклад, якщо дитині дали імʼя без урахування побажань обох або одного з батьків).

В умовах воєнного стану в Україні подати заяву можна до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

За кордоном можна подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Якщо батьки не дійшли згоди, спір між ними вирішується органом опіки та піклування або судом.

Які документи потрібні

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати:

відповідну заяву;

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження дитини;

інші документи, необхідні для розгляду заяви.

Заява повинна бути заповнена розбірливо та вичерпно.

"Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін", – кажуть у Мінʼюсті.

Чи можуть вам відмовити у зміні імені дитини

Так. Після перевірки документів відділ ДРАЦС, дипломатичне представництво чи консульська установа мають скласти обґрунтований висновок про зміну імені або відмову.

У разі відмови у висновку мають бути вказані причини відмови та зазначена можливість її оскарження в судовому порядку.

Відділи ДРАЦС мають розглядати заяву не довше, ніж 3 місяці з дня подання.

Цей строк може бути продовжений за наявності поважних причин з письмового дозволу керівника відділу ДРАЦС, але не більше ніж на 3 місяці.

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається протягом 6 місяців з дня подання до них відповідної заяви.

Нагадаємо, раніше у Мінʼюсті повідомили, що у 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі.