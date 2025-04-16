Організатори НМТ застерегли від користування ботами, що обіцяють завчасно назвати дату та місце іспиту

Днями в соціальних мережах почала поширюватися інформація про бота, який нібито завчасно надає "правдиву" інформацію про дату та час проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

В Українському центрі оцінювання якості освіти спростували таку можливість, а схожі боти назвали "шахрайським".

Організатори іспиту пояснили, що актуальну інформацію про тестування можна дізнатися лише на офіційних ресурсах, як-от сайті та сторінках УЦОЯО в соцмережах.

Дані про місце та дату проведення НМТ з'являться в персональних кабінетах учасників НМТ з 4 травня.

Попри те, що в соцмережах існують відео про "ефективність" ботів, в УЦОЯО застерігають, що вони можуть викрасти особисту інформацію про школярів, як-от прізвище, ім'я та місце проживання. Так, скориставшись подібним "сервісом", українці ризикують стати жертвами шахрайських схем.

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"Несанкціоноване збирання такої інформації може мати серйозні наслідки: від створення фейкових профілів до спроб доступу до різних приватних ресурсів", – наголосили організатори тестування.

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Нагадаємо, цьогоріч майбутні вступники складатимуть НМТ із чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та ще одного на вибір. Порівняно з попередніми роками у 2025-му організатори іспиту розширили перелік тем з історії України, яке охопить тестування.

Раніше ми розповідали, хто може вступити до закладів освіти без НМТ.