Келих пива став доказом у справі 30-річної давнини: історія викриття серійного ґвалтівника в Австралії

В Австралії після понад 30 років розслідування вдалося встановити особу та заарештувати серійного ґвалтівника, який у 1990-х тероризував жінок у Сіднеї.

Злочинцем, відомим під прізвиськом "Нічний переслідувач", виявився 61-річний Ґленн Ґаррі Камерон, повідомляє The Guardian.

На початку 1990-х Камерон працював у похоронному бюро в Ньютауні. Чоловік жив у машині, періодично вживав наркотики.

До того він служив в армії, але був звільнений через наркотики та самовільне залишення частини.

Прорив у розслідуванні його справи стався завдяки розвитку судово-медичних технологій, зокрема застосуванню ДНК-аналізу.

"Більшість жінок заманювали до парку"

Понад 30 років тому поліція Нового Південного Вельсу оголосила про створення спеціальної групи для пошуку чоловіка, якого пізніше назвали "Нічним переслідувачем" або "ґвалтівником з Мур-парку". У ранніх 1990-х він наводив жах на жінок по всьому Сіднею.

Однак лише через два місяці після створення спецгрупи її розпустили. Камерон напав на свою восьму й останню відому жертву в травні того ж року.

Вік його жертв був різним: наймолодшій було 17 років (тепер 48), а найстаршій – 45 (тепер 77). Одна жінка так і не побачила Камерона на лаві підсудних – у судових документах її зазначено як померлу.

Багато справ щодо ґвалтівника мали спільні риси. Зокрема чимало жертв були азійського походження, а більшість нападів відбувалася біля залізничних станцій, коли жінки прямували у своїх справах.

Часто Камерон пропонував їм роботу прибиральниць. Одній жінці сказав, що вона могла б попрацювати моделлю. Дехто погоджувався, бо потребував грошей.

Більшість жінок Камерон заманював до Мур-парку – великої зеленої зони на сході Сіднея. Там він погрожував ножем і ґвалтував їх. Декого змушував позувати для фотографій. Після цього відпускав.

Попри таємні напади, він мав стосунки з жінкою, з якою згодом одружився. У 1993 році, коли він скоїв останній напад, у них народилася дитина, а за п’ять років – ще одна.

ДНК, залишена на пивному келиху та виделці

У липні 2022 року у поліції створили підрозділ для розслідування сексуальних злочинів. Він розпочав перевірку ДНК, пов’язаних із вісьмома жертвами Камерона.

Поліція виявила, що чотири справи пов’язані з одним і тим самим ДНК. Правоохоронці перевірили його за національною базою даних і виявили збіг із ДНК дочки Камерона. До того, як встановити його особу, поліція розглядала ще двох підозрюваних.

У січні 2024 року, дізнавшись, що Камерон летить із Аліс-Спрінгс до Таїланду, поліцейські влаштували на нього засідку в аеропорту Сіднея. Вони непомітно вилучили келих пива і виделку, якими той користувався, щоб перевірити ДНК. Невдовзі його заарештували.

"У ранні роки, особливо в підлітковому та 20-річному віці, я був дуже безрозсудним. Мені було байдуже, чи я житиму, чи помру", – сказав Камерон після арешту.

"Я з багатьма спав, але нападів не чинив"

Коли йому озвучили свідчення першої жертви, Камерон відповів поліції:

"Ні. Це абсолютно не я. Це навіть не схоже на те, що я б зробив. Якщо моє ДНК у цієї жінки, значить, ми мали секс. Але це все, що я знаю… Я спав з багатьма жінками. Звучить, наче я мерзотник, але це правда – через моє коло спілкування та те, чим я займався".

На свідчення інших жінок він відповідав: "Без коментарів".

Зрештою Камерон визнав себе винним за 13 епізодами нападів, серед яких 11 – зґвалтування при обтяжувальних обставинах. Решта звинувачень буде врахована під час винесення вироку.

Слухання у справі тривають, а остаточний вирок оголосять 24 жовтня.