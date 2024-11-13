Як отримати відстрочку через Резерв+ і кому доведеться йти до ТЦК?

Податися на відстрочку можна через Резерв+ або ТЦК та СП

9 листопада Міністерство оборони запровадило електронні відстрочки для військовозобов'язаних у застосунку Резерв+.

Однак нині вони доступні лише деяким категоріям людей. Інші, як і раніше, муситимуть оформлювати відтермінування у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Далі його доведеться періодично продовжувати.

Як податися на відстрочку онлайн і особисто через ТЦК та хто має на право на звільнення від мобілізації – розповідаємо.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

На відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації можуть розраховувати:

особи з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби призовники за висновком ВЛК ;

чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які самі виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, онкологією, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину особу з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

ті, хто мають дружину (чоловіка) особу з інвалідністю або якщо її (його) батьки чи батьки дружини (чоловіка) – особи з інвалідністю I чи II групи. Умова – немає інших не військовозобов'язаних, які можуть їх утримувати за законом;

опікуни особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи; зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших не військовозобов'язаних, які можуть її доглядати;

чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину (чоловіка), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати;

працівники Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

заброньовані працівники;

студенти коледжів та вишів, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою і здобувають ступінь освіти, послідовно вищий за попередній;

викладачі, наукові працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, викладачі та вчителі, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з Росією;

військовозобов’язані, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та звільнені зі служби у запас (крім тих, хто перебуває у військовому резерві першої черги) на шість місяців з дня звільнення;

звільнені з полону, які проходили військову службу і тепер перебувають у запасі Збройних Сил.

Відстрочку можна отримати через стан здоровʼя, сімейні обставини чи навчання daks1984/depositphotos

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Хто може отримати відстрочку в Резерв+?

Відтермінування від мобілізації через застосунок Резерв+ нині можуть отримати:

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі і здобувають послідовну освіту. Наприклад, якщо навчаються на магістратурі після бакалаврату або матимуть ступінь аспіранта після магістерського.

Наступними Міноборони планує запровадити відстрочки для багатодітних батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Наразі розробники проводять бета-тест такої функції.

Як отримати електронну відстрочку?

Для того, аби отримати відтермінування онлайн, треба оновити застосунок Резерв+ до версії 1.4.3 в App Store або Play Market. Далі потрібно натиснути на три крапки меню на своєму військово-обліковому документі і обрати з переліку "Подати запит на відстрочку".

У МОУ наголошують, заявнику не потрібно додатково завантажувати документи, які будуть підтверджувати право на звільнення від призову. Ці дані Резерв+ перевіряє через інші реєстри, які взаємодіють з реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Коли відстрочку підтвердять, військовозобов'язаний отримає сповіщення у застосунку. Крім того, новий статус одразу зʼявиться в електронному військово-обліковому документі.

Е-документ з усіма даними щодо військового обліку має однакову юридичну силу з паперовим, тому його можна використовувати під час перевірки представниками ТЦК.

Як швидко людині дадуть відстрочку залежить від того, чи всі потрібні документи про неї є в реєстрах та наскільки повна і правильна інформація там міститься, говорить заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додає, якщо застосунок не може знайти дані військовозобов’язаного, варто звернутися до технічної підтримки Резерв+. Тоді фахівці мають сконтактувати з іншими Міністерствами, щоб вручну "підтягнути" відомості і виправити помилку.

Оформити е-відстрочку не вдасться, якщо у людини вже є актуальне відтермінування. Вона матиме змогу подати запит вже після закінчення терміну його дії.

Відомості про відстрочку з'являться в електронному ВОД Міністерство оборони України

Як оформити відстрочку через ТЦК?

Для оформлення відстрочки офлайн, військовозобов’язаний мусить написати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК, де стоїть на обліку.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії, а також копії військово-облікового документа та паспорта.

Підтвердити право на відтермінування можуть такі документи:

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

медична довідка, яка підтверджує захворювання;

довідка про опікунство/догляд за особою з інвалідністю;

довідка про інвалідність;

витяг про бронювання.

До ТЦК можна потрапити через "живу" або електронну чергу. Щоб забронювати місце в черзі онлайн, потрібно зареєструватися на відповідній сторінці сайту Міноборони.

За постановою Кабміну, комісія, яка вирішує, чи отримає людина відстрочку, складається з керівника відповідного відділу ТЦК, представників підрозділів освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей або ЦНАПу районної або міської держадміністрації. Склад буде залежати від підстав для відстрочки.

Якщо чоловік хоче подати заяву ТЦК, але йому відмовили ще на етапі прийому документів, це – порушення закону, розповіла адвокатка Дарʼя Тарасенко у коментарі "УП. Життя".

"Повноваження ухвалювати рішення, як позитивне, так і негативне, має тільки комісія. Добре, коли у ТЦК дають пораду і кажуть, що якогось документа не вистачає, тому краще донести і тільки потім подаватися. Але категорично відмовляти прийняти заяву на відстрочку – незаконно", – говорить юристка.

Заяву про відстрочку розглядає спеціальна комісія при ТЦК NewAfrica/depositphotos

Комісія має розглянути заяву протягом семи днів з дати подачі, йдеться у постанові Кабінету Міністрів. Про своє рішення чоловіка сповіщають телефоном. Після цього він може забрати витяг, завірений підписом керівника центру комплектування та печаткою. Саме цей документ буде підтверджувати його відстрочку.

Згодом новий статус з'явиться й в електронному військово-обліковому документі у Резерв+.

Якщо у відтермінуванні відмовили або військовозобов'язаний не погоджується з висновком комісії, він може оскаржити його в суді.

Коли потрібно поновлювати відстрочку?

Для більшості категорій військовозобов'язаних відтермінування від служби залишається дійсним до закінчення воєнного стану та загальної мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення їх встановлюють на кожні 90 днів, а після цього президент продовжує мобілізацію та воєнний стан наступним указом.

Тобто, відстрочку доведеться поновлювати кожні три місяці. Адвокатка Дар’я Тарасенко радить зробити це заздалегідь, адже за період без дійсного відтермінування чоловіка можуть мобілізувати.

При цьому люди з інвалідністю, які оформили відстрочку через Резерв+, отримають її на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення, пише Міністерство оборони. Причина – відстрочка у додатку привʼязана до дати, коли видали посвідчення, тому реєстр буде враховувати саме її.

Відтермінування також закінчується тоді, коли зникають підстави для нього. Наприклад, якщо хтось із дітей військовозобов’язаного досягає повноліття, студент з відстрочкою закінчує університет або у чоловіка більше немає потреби доглядати за родичем, який має хворобу.