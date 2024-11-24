Статус учасника бойових дій: хто може отримати і яка процедура

Працівники СБУ та розвідувальних органів отримують статус УБД за звичайною процедурою

Українці, які брали участь у веденні війни, можуть отримати статус учасника бойових дій автоматично – для цього передбачена спрощена процедура, яка не вимагає участі захисника.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що статус учасника бойових дій надають громадянам, які виконували бойові (службові та спеціальні) завдання в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях.

До цієї категорії українців належать:

військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

поліціянти, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ;

громадяни рядового і начальницького складу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуації, Державної кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро.

Однак дія автоматичного режиму набуття статусу УБД не розповсюджується на співробітників Служби безпеки України і розвідувальних органів через специфіку їхньої діяльності.

Тобто працівники цих органів можуть отримати статус учасника бойових дій, але в порядку звичайної процедури.

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Які підстави отримання статусу УБД?

Підставою надання статусу в автоматичному режимі є відомості про те, що громадянин виконував бойові (службові, спеціальні) завдання в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях.

Така діяльність має бути спрямована на безпосередню участь у заходах оборони України, захист безпеки населення та інтересів держави.

Як відбувається автоматичне отримання статусу учасника бойових дій?

Після початку виконання бойового наказу (розпорядження) або службового (спеціального) завдання про громадянина вносять відомості до Єдиного державного реєстру ветеранів.

Обов’язок це зробити мають уповноважені особи військової частини, в складі якої українець виконував бойові завдання.

Відомості до реєстру мають внести в 5-денний термін. Якщо такої можливості немає, то уповноважена особа передає інформацію до комісії або уповноваженого підрозділу, які вносять дані до реєстру.

Коли статус учасника бойових дій вважається наданим?

Статус УБД в автоматичному порядку присвоюється після того, як в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни створили відповідний обліковий запис.

Повідомлення про набуття статусу надсилають громадянину, який його набув, на електронну пошту, вказану в реєстрі. Також інформацію про надання статусу УБД отримує користувач електронного кабінету, який може передати дані тому, кому присвоїли статус.

Раніше ми розповідали, які пільги на навчання передбачені учасникам бойових дій та їхнім дітям та як ними скористатися.