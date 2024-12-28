В Україні спростили порядок отримання військовими високофункціональних протезів: деталі

В Україні змінили порядок отримання військовими високофункціональних протезів – відтепер не обов'язково попередньо отримувати первинне протезування.

Відповідні зміни до "Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності" ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Військові зможуть швидше отримати високофункціональний протез, якщо для цього отримають рекомендацію мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК), а також у випадках високої або подвійної ампутації кінцівок.

Раніше такі протези, створені на основі високих технологій та за використання інноваційних матеріалів, можна було отримати лише через 12 місяців після первинного протезування.

"Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протезу був максимально спрощений.

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Вдосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників та захисниць, які отримали складні поранення", – заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Також уряд затвердив інші нововведення до порядку протезування виробами високої функціональності.

Зокрема, скоротили строк експлуатації протезу, який отримують під час первинного протезування та ті бійці, які повертаються до служби. Відтак використовувати виріб можна буде до трьох років.

Крім того, Кабмін вдвічі збільшив норматив забезпечення бійців вкладишами для кукс (частин кінцівок, що залишаються після ампутації) верхніх та нижніх кінцівок.

Також відповідним рішенням Кабмін унормував порядок внесення до Централізованого банку проблем із інвалідністю інформації про високофункціональні протези, які придбали за кошт благодійної чи гуманітарної допомоги.

У Мінсоцполітики зауважили, що в межах нововведення скорочують перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства мають надати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для надання військовим високофункціонального протезу.

Додатково до цих змін у Мінсоцполітики підвищили граничну вартість високофункціональних протезів для учасників бойових дій. Відтепер, залежно від рівня ампутації, гранична ціна протезу верхньої кінцівки досягає майже 4,3 млн гривень, а нижньої кінцівки – до 3,8 млн гривень.

Там зауважили, що також розширили перелік виробів підвищеної функціональності, які можуть отримати українці, які пережили важкі травми. Йдеться про:

протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез після вичленення в плечовому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що від початку 2024 року держава забезпечила протезно-ортопедичними виробами близько 10 тисяч українців, зокрема 2,5 тисячі військовослужбовців.

У відомстві очікують створити такий процес забезпечення допоміжними засобами, який не залежатиме від того, чи має пацієнт статус інвалідності. Такий порядок має працювати для всіх українців, а не лише для бійців чи інших постраждалих унаслідок війни.