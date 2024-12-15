"Попит величезний": Ляшко розповів, скільки українців цьогоріч отримали послуги з реабілітації

За підрахунками МОЗ, наразі майже 70% кластерних та надкластерних лікарень надають безкоштовні послуги з реабілітації

Від початку 2024 року в Україні безоплатні послуги з реабілітації отримали майже 366 тисяч українців.

Це свідчить про збільшення пропускної спроможності системи реабілітації в країні, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, кількість реабілітаційних сеансів для українців, яку щодоби може забезпечити мережа медичних закладів, понад учетверо вища, ніж у 2022 році.

"Попит на реабілітаційні послуги величезний. Лише цього року вже майже 366 тисяч пацієнтів отримали безоплатну реабілітаційну допомогу. НСЗУ (Національна служба здоров'я України – ред.) виплатила за це медзакладам понад 4 млрд грн", – заявив він.

За даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення збільшилася загальна кількість медичних закладів, які уклали договір з НСЗУ щодо надання українцям послуг з реабілітації.

РЕКЛАМА:

Станом на грудень 2024 року щоденно в лікарнях можуть проводити близько 12 тисяч реабілітаційних сеансів, а два роки тому – 3 тисячі.

"Наразі 70% кластерних та багатопрофільних надкластерних медзакладів вже законтрактовані з НСЗУ та надають безоплатну для пацієнта реабілітаційну допомогу", – стверджують у МОЗ.

Там додали, що станом на 2024 рік в Україні працюють майже 7 тисяч фахівців з реабілітації, що приблизно всемеро більше, ніж у 2022 році.

Читайте також : Скільки циклів безоплатної реабілітації можуть отримати військові? Відповіли у МОЗ

Нагадаємо, під час презентації Плану стійкості президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2025 році відділення для реабілітації ветеранів мають бути в кожній громаді, де є медичний заклад. Міністр охорони здоров'я зауважив, що наразі відомство працює над реалізацією цього плану.

За його словами, наразі МОЗ проводить мапування лікарель, які вже надають послуги амбулаторної реабілітації, аби виокремити ті громади, що потребуватимуть створення відповідних відділень.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я планують продовжувати розбудовувати центри досконалості, де навчаються мультидисциплінарні команди з реабілітації. Також у відомстві очікують сформувати протезні майстерні в українських лікарнях.

"Коли ми говоримо про реабілітацію, то усвідомлюємо, що в першу чергу йдеться про створення умов для якнайшвидшого відновлення людини та її повернення до активного життя.

Для цього ми відходимо від недієвих методів, цифровізуємо систему, підвищуємо кваліфікацію фахівців та розбудовуємо мережу сучасних безбар’єрних реабілітаційних відділень на базі медзакладів спроможної мережі", – додав Віктор Ляшко.

Раніше МОЗ затвердило перелік тестів, шкал аналізу та методик, за якими реабілітологи зможуть оцінювати стан пацієнта, який потребує реабілітації.