Лікується та їсть курчат: як почувається лелеченя Катруся, яку батько Грицик викинув з гнізда

Лелеченя Катруся, дитинча зіркової пари Одарки та Грицика, проходить лікування в реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік" після того, як батько викинув її з гнізда.

Ветеринари виявили у шлунку пташеняти землю, а також діагностували ентерит – запалення слизової оболонки тонкого кишківника, що може виникати через неякісну їжу, хімічні подразники або кишкові інфекції.

За призначенням ветлікарів Катруся отримує препарати для лікування ентериту, повідомили на сторінці "Лелека Грицько".

У центрі зазначають, що пташка почувається добре, харчується добовими курчатами та дрібною рибою.

"Катруся лікується, чекаємо на додаткове дослідження, щоб визначити, чи потрібний їй антибіотик. Поки що все іде як слід, вона навіть сьогодні віддала пелетку – це неперетравлені рештки їжі, які є ознакою хорошого травлення у птахів", – розповіла "УП. Життя" керівниця центру Ірина Снопко.

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Наразі в "Садибі Нюшанік" на Київщині мешкає близько 200 птахів, серед яких 14 дорослих лелек. Поки що лише один лелека – який торік постраждав від мазуту – потенційно готовий до повернення у дику природу.

Катруся тимчасово живе окремо від інших птахів, але після одужання її переведуть до іншого вольєра, щоб вона могла бачити собі подібних і соціалізуватися.

"Катруся поки що на карантині. Потім переведемо у вольєрчик, щоб було сонечко і щоб вона була поряд з іншими лелеками. Вона буде спілкуватися з іншими птахами. Наше завдання – повернути [її] в природне середовище", – додає Ірина.

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Нагадаємо, Катруся – наймолодше з 5 пташенят зіркової пари лелек Одарки й Грицика, які живуть у селі Леляки на Полтавщині. Дослідники Національного природного парку "Пирятинський" цілодобово ведуть відеоспостереження за цією парою, а також діляться цікавинками з життя птахів у соцмережах.

23 травня лелека Грицик виніс Катрусю з гнізда, але дослідник нацпарку Анатолій Подобайло помітив це і врятував малечу.

Як згодом пояснили науковці, лелеки висаджують більше пташенят, ніж можуть вигодувати, тому іноді позбуваються найслабших заради виживання.