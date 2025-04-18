Як подбати про особисту безпеку під час великодніх богослужінь? Поради від ДСНС

Щоб великодні свята минули безпечно, рятувальники радять українцям, які мають намір відвідати великодні богослужіння, заздалегідь дізнатися, де розташоване найближче до храму укриття.

"ДСНС рекомендує завчасно подивитися локацію культової споруди, де є найближче укриття. В багатьох є підвальні приміщення, їх використовують як найпростіше укриття.

Тобто спочатку зорієнтуватися, тому що на свята до храмів підуть дуже багато наших громадян з дітьми. Особиста відповідальність і є запорукою тому, щоб не трапилося біди", – наголосив начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Цирень під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

Він також зауважив, що у храмах часто використовують відкритий вогонь – свічки, які українці запалюють як символ світла та добра. Це підвищує ризик виникнення пожеж.

"З духовенством проведені бесіди щодо розташування підсвічників, які використовуються в церквах – не ближче як один метр до горючих конструкцій – це такий превентивний захід", – зазначив представник ДСНС.

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Окрім того, в умовах обмеженого простору важливо не допускати скупчення великої кількості людей, щоб уникнути травмування внаслідок тисняви. Про це рятівники вже поговорили зі священослужителями, каже Роман Цирень.

"З духовенством також проведені бесіди, щоб вони могли керувати і не перенасичувати приміщення людьми, оскільки це може спричиняти тисняву.

Тобто, щоб вони дивилися за накопиченням людей і в порядку черги віряни могли зайти, освятити парочки й усе, що принесуть для освячення", — додав Цирень.

Нагадаємо, правоохоронці також дали поради вірянам щодо безпечного святкування Великодня.