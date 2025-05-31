Як у 2025 році проходитиме складання НМТ? Детальна інструкція від організаторів

У 2025 році національний мультипредметний тест (НМТ) будуть проводити за допомогою спеціального електронного сервісу. Для цього в аудиторіях для майбутніх вступників підготують спеціально налаштований комп’ютер, який матиме особливості використання.

В Українському центрі оцінювання якості освіти детально розповіли про процедуру складання іспиту та роз’яснили, як користуватися сервісом.

Організатори зауважили, що на учасників НМТ у визначеній аудиторії чекатиме робоче місце – налаштований комп’ютер, під’єднаний до інтернету, на якому буде відкрита головна сторінка сервісу. При цьому майбутні абітурієнти не зможуть переходити на інші вебсторінки.

Перед початком іспиту інструктор зачинає промову з важливими деталями щодо процедури, яку рекомендують уважно прослухати.

"Пам’ятайте, що в разі невиконання вимог щодо проходження тестування, вас буде позбавлено права продовжувати роботу над НМТ, а ваші результати анулюють", – наголосили в УЦОЯО.

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Якщо під час проходження тесту виникли технічні збої або в учасника погіршилося самопочуття, про це слід негайно повідомити інструктора.

Майбутні вступники можуть подати апеляційну скаргу, якщо вважають, що щодо них порушили процедуру НМТ. Таку заяву можна подати виключно до виходу за межі тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

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Якщо до початку тестування оголосять повітряну тривогу, то учасникам слід перейти до укриття та перебувати там до її завершення. Якщо така ситуація виникне під час НМТ, то роботу над тестом заблокують, а подальші дії пояснить старший інструктор.

Учасникам НМТ, які не змогли завершити складання тесту через погіршення стану здоров’я або нестандартну ситуацію, нададуть змогу пройти НМТ під час додаткової сесії. Для цього потрібно подати заяву у встановлені строки.

Скільки часу відведено на роботу з тестом?

В УЦОЯО нагадали, що тест складатиметься з двох етапів – завдання з української мови та математики, а також частини з історії України та четвертого предмета на вибір.

На кожен етап передбачено по 120 хвилин (дві години), Учасники можуть самостійно визначити, яку частину з цього часу виділяти на кожен із двох предметів частини. Слідкувати за часом допоможе таймер, який показуватиме залишок до завершення етапу.

Між частинами тесту проведуть перерву тривалістю 20 хвилин. У цей час учасники можуть залишатися в аудиторії або пройти до спеціального приміщення. Виходити за межі ТЕЦ заборонено.

Старший інструктор повідомить про закінчення перерви, після чого варто залишити свої пристрої у спеціально відведеному місці та вчасно повернутися до аудиторії.

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Як учасникам НМТ працювати в тестувальнику?

Щоб почати виконувати завдання, потрібно ввести на головній сторінці сервісу логін та пароль, які вказані в індивідуальній карті учасника. Цей документ на місці видасть старший інструктор аудиторії.

Після входу слід переконатися, що особисті дані там (прізвище, ім’я, по батькові, номер сертифіката) належать учаснику НМТ. У випадку помилки про неї необхідно повідомити старшого інструктора.

Перед початком роботи слід ознайомитися з правилами тестування та використання сервісу. Після чого потрібно натиснути кнопку "Я погоджуюся з правилами тесту".

Далі сервіс автоматично запустить таймер, а учасник зможе обрати, з якого предмета почати виконувати завдання. Організатори зауважують, що між частинами НМТ можна буде "перемикатися".

Після початку тестування учасники побачать сторінку із:

завданнями предметного тесту;

активними вкладками з довідковими матеріалами з математики, фізики та хімії;

інструкцією з роботи над завданнями.

Фото: УЦОЯО Фото: УЦОЯО

Після виконання завдання обов’язково потрібно натиснути на кнопку "Зберегти відповідь". Аби змінити чи виправити її, слід обрати інший варіант і повторно натиснути на цю кнопку.

Під час проходження тесту учасники бачитимуть бокову панель, де відображатиметься інформація про прогрес у виконанні завдань. Червоним там позначатимуть завдання зі збереженими відповідями, сірим – невиконані або ті, де відповіді не зберегли.

"Стежте за вказівками, які з’являються на моніторі комп’ютера, а також читайте інформацію у спливних повідомленнях про кількість опрацьованих вами завдань з кожного предмета", – додали організатори.

Як перевірити відповіді та дізнатися свої бали?

Після натиснення кнопки "Завершити роботу над тестом" на екрані з’явиться інформація про те, які завдання учасник не виконав або до яких не зберіг відповідь. На цьому етапі можна повернутися до питань та надати на них відповідь.

Остаточне завершення тесту підтверджують натиском на кнопку "Так, завершити роботу". Після цього повернутися до завдань буде неможливо.

Фото: УЦОЯО

Щойно учасник завершить другий етап виконання завдань НМТ на його екрані відобразиться інформація про збережені відповіді та тестові бали з кожного навчального предмета обох етапів.

Офіційні результати НМТ з’являться в персональних кабінетах учасників до 4 липня.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо учаснику НМТ не вдалося скласти іспит під час основної сесії.