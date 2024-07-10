Вчені підрахували, як час на Місяці відрізняється від земного

Вчені встановили, що час на Місяці йде на 0,0000575 секунд швидше, ніж на Землі щодня. Це незначна різниця, але вона може мати важливе значення для точних космічних операцій, як-от стикування або посадка космічних апаратів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі arXiv, пише IFLScience.

У повсякденному житті така різниця у часі зазвичай не має значення, але для космічних агентств, як-от NASA, вона є дуже важливою, оскільки вони планують створювати бази на Місяці та Марсі.

Наразі на Місяці немає узгодженого часового поясу. Безпілотні місії зазвичай використовують час країни, звідки був запущений апарат. Наприклад, якщо космічний апарат запустили з США, він використовуватиме американський час. Пілотовані місії "Аполлон" використовували так званий Ground Elapsed Time (GET), тобто рахували час від моменту запуску.

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Зазначається, що координований місячний час допоможе уникнути непорозумінь і забезпечить точний зв'язок між Землею і Місяцем.

Вчені пояснюють, що ігнорування різниці в часі може призвести до помилок під час космічних операцій. Наприклад, якщо передавач на Землі і приймач на Місяці будуть налаштовані на різний час, це призведе до помилки у вимірюванні відстані. Для таких операцій, як-от стикування або посадка космічних апаратів, потрібна дуже висока точність.

NASA та інші космічні агентства продовжать обговорення та розрахунки перед встановленням координованого місячного часу. Наразі точно відомо одне – Місяць не матиме літнього часу, оскільки його день триває 29,5 земних днів.

"Встановлення стандартизованого місячного часу є важливим кроком для майбутніх місій. Це забезпечить координацію між різними апаратами на Місяці та полегшить співпрацю між різними космічними агентствами", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, нещодавно Вільям Андерс, колишній пілот місії NASA "Аполлон-8", розбився на літаку. Чоловік був одним із перших людей, які облетіли Місяць.