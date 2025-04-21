5 ознак того, що друг вам таємно заздрить

Здорова, міцна дружба передбачає багато відкритого спілкування з почуттям довіри. Однак навіть у близьких стосунках бувають чутливі місця – іноді таким викликом стають заздрощі між друзями.

Ось кілька способів визначити, чи дійсно друг заздрить, і, якщо це так, як впоратися із ситуацією, аби це не вплинуло на стосунки, пише VeryWell Mind.

Чому між друзями виникають заздрощі?

Малоймовірно прожити життя і ніколи не відчувати заздрощів чи ревності. Це звичайні людські емоції, тому дуже вірогідно, що в якийсь момент люди прагнуть чогось, що в них немає.

Хоча люди з проблемами з прив'язаності відчувають це частіше, ніж ті, яким вдається будувати здорові стосунки, заздрощі можуть з'явитися в будь-кого, і це важко контролювати.

У дружбі заздрощі можуть викликати:

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стосунки чи успіх у романтичній сфері;

зовнішній вигляд або стиль;

відпустка;

кар'єра чи нещодавнє підвищення;

заробітна плата;

дружні стосунки з іншими;

нерухомість чи інші речі.

Психотерапевтка Афтон Тернет каже, що чиїсь заздрощі можуть сказати більше про людину, яка вдається до них, ніж про вас. Однак за таких обставин погано почувається і друг, який зазнає ревнощів. Маючи заздрісного товариша, людина може почати гірше думати про себе – це протилежно до того, які емоції мають викликати здорові стосунки.

Прояви заздрощів у стосунках:

відчуження, коли друг переживає позитивну подію в житті;

непостійне спілкування;

ізоляція;

акцент на негативі.

Зазвичай люди заздрять тоді, коли з кимось стаються хороші речі, що цілком логічно, адже суть цієї емоції в бажанні отримати те, чого ми не маємо.

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Афтон Тернер зауважує: якщо друг заздрить, то може віддалятися. Це проявляється в уникненні проведення часу спільно або ігноруванні в груповому чаті.

"Спосіб комунікації із заздрісним другом може бути нестабільним – вони можуть бути відсутніми, коли у вас усе добре, адже їм важко поділяти радість. Потім вони постійно поруч, якщо настають важкі періоди", – говорить докторка психології Патрус Ле Гой.

Також у комунікації можуть проявлятися сарказм, надмірне порівняння, непряма критика, ігнорування чи применшення почуттів іншої людини, додає Афтон Тернет.

З іншого боку такі друзі можуть намагатися ізолювати товариша від спілкування за межами цих стосунків, намагаючись знайти недоліки в інших друзях.

Однак незалежно від того, чи друг видає свої емоції або намагається їх приховати, у спілкуванні фокус буде негативним.

"Ознакою того, що друг має вам заздрить, є те, що він не хоче зосереджуватися на позитивних речах, які трапляються з іншою людиною. Натомість він вирішує сконцентруватися на власних труднощах", – зауважує психологиня Патрус Ле Гой.

Часто заздрісний друг не тримає свій негатив при собі. Така реакція може призвести до того, що вони намагатимуться змусити іншого почуватися гірше через хороші події у власному житті.

Що робити, якщо підозрюєте, що друг заздрить?

Якщо вважаєте, що друг заздрить, але хочете продовжити стосунки, потрібно разом із ним розв'язувати цю проблему. Однак спершу докторка психології радить переконатися, що ви дійсно хочете зберегти ці стосунки.

"Можливо, дружба закінчилася, або занадто токсична, щоб продовжувати її", – додає Патрус Ле Гой.

Якщо вважаєте, що стосунки варті зусиль, обов'язково варто визначити конкретні дії у поведінці друга, які не влаштовують. Цим слід поділитися з товаришем і розповісти, які почуттям вас викликають такі його вчинки.

Крім того, важливо розповісти, як би ви хотіли, щоб людина поводилася в майбутньому за обставин, які викликають заздрощі.

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Фахівчині радять бути співчутливими і за можливості уникати яскравого прояву емоцій і зберігати спокій.

"Важливо розв’язати проблему без звинувачень чи намагань оборонятися", – пояснює Афтон Тернер.

Психологиня радить протистояти заздрісному другові, ділячись своїми емоціями за допомогою речень із "я". Так вдасться уникнути формулювань, які можуть здатися іншому звинуваченнями, натомість відкрити можливість для діалогу та порозуміння.

Наприклад: "Мені боляче, коли ти погано говориш про мене моїм друзям. Я хочу, що ми всі почуватися комфортно разом".

Іншій людині варто показати, що ваша дружба – це не змагання і ви готові за потреби підтримати її у випадку труднощів.

Це не означає, що друг ніколи не повинен говорити нічого негативного, але в стосунках друзі мають бути добрими і радіти за своїх товаришів, пояснює Ле Гой.

Фахівчині радять також бути готовими відпустити друга, якщо небажана поведінка з його боку продовжується навіть після обговорення цього питання.

"Якщо ви вирішуєте не ділитися чимось із друзями або утримуєте їх якомога далі від інших товаришів, аби не викликати заздрощів, можливо, потрібно дистанціюватися від цих стосунків", – вважає Афтон Тернер.

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