В Україні створили освітню платформу для мешканців Криму: яку інформацію там можна знайти

В Україні розпочала роботу освітньо-інформаційна платформа для жителів тимчасово окупованого Криму. На ній зібрали інформацію про мовні ресурси та можливості української освіти для школярів, їхніх батьків і педагогів.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

У відомстві розповіли, що на сайті www.crimea-ed.org матеріали зібрали у вісім основних розділів.

Зокрема, на платформі містяться роз’яснення щодо доступу до загальної середньої освіти:

зарахування на навчання в українських школах, зокрема дистанційного та екстернатного;

складання іспитів;

отримання документів про освіту;

навчання в Міжнародній українській школі .

На сайті надають інформацію про можливості здобуття професійної освіти – перелік освітніх центрів для вступників із ТОТ, інструкції щодо отримання свідоцтва державного зразка про базову та повну загальну середню освіту.

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Крім того, жителі Криму та інших окупованих територій можуть знайти актуальну інформацію про умови вступу до закладів вищої освіти, необхідні для цього документи, особливості іспитів та адреси освітніх центрів.

Також на платформі є розділи "Навчальні програми та курси" та "Мовні ресурси та підготовка до іспитів", на яких українці можуть знайти курси з історії, культури Криму, підготовчі матеріали до НМТ, ДПА та ЗНО, а також матеріали для вивчення української та кримськотатарської для людей різного віку.

Крім того, на сайті міститься роз’яснення щодо механізмів визнання результатів освіти в закладах на ТОТ.

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Для освітян на платформі пропонують проєкт підвищення кваліфікації, а також інформацію про кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.

Платформу обіцяють постійно оновлювати новою інформацією, зокрема відповідно до змін у законодавстві, державній політиці та рекомендацій уповноважених органів.

Нагадаємо, МОН ухвалило перелік спеціальностей, здобутих на ТОТ, освіту за якими не визнаватимуть в Україні.