Як запам'ятати історичні пам'ятки і персоналії для НМТ? Лайфхаки від репетитора
У 2025 році вступники складатимуть історію України, як обов'язковий предмет Національного мультипредметного тесту. Цьогоріч на іспиті потрібно буде орієнтуватися не лише у подіях XX-XXI століть, а й в історії стародавніх часів.
Одне з найскладніших завдань під час підготовки до НМТ – вивчити пам'ятки архітектури, мистецтва та портрети історичних діячів. Які лайфхаки можуть у цьому допомогти, "УП. Життя" розповів викладач історії та засновник онлайн-школи TurboZNO Ілля Літун.
Як запам'ятати історичні пам'ятки і персоналії?
Не вчіть випадкові історичні події, дати та об'єкти без контексту
Так їх дуже легко забути, говорить Ілля Літун. Слід робити це комплексно – разом з найважливішою інформацією з усієї теми. Це допоможе формувати причинно-наслідкові зв'язки, а отже згадати на тестуванні потрібну дату, пам'ятку чи людину швидше.
Використовуйте флеш-картки
Флеш-картки – це шматочки паперу із портретами, зображеннями памʼяток архітектури чи мистецтва на одному боці, і з їхніми назвами – на іншому. По черзі перевертаючи їх, можна перевіряти себе і тренувати зорову пам’ять.
Вигадуйте асоціації
Щоб створити асоціацію, слід уважно роздивитися фото і поміркувати, на що для вас схожі фрагменти будівлі, елементи ікони, картини чи скульптури. Можна спробувати асоціювати їх із чимось особистим, тоді запам'ятати буде ще простіше.
"Щоб візуально розпізнавати історично-культурні пам'ятки, я рекомендую у першу чергу роздрукувати і використовувати флеш-картки. Другий момент – робити асоціативні ряди, дивитися на ключові речі, які зображені на тій чи іншій пам'ятці. Так буде значно легше їх запам'ятовувати", – запевняє викладач історії.
Практикуйте інтервальне повторення
Регулярно повертайтеся до пройденого матеріалу через певні проміжки часу – перечитайте або перегляньте його через три дні, потім – через сім, а далі – через 14. Так вдасться краще закріпити вивчене та довше "тримати" його в голові.
У минулому матеріалі ми розповіли, на які теми треба звернути особливу увагу перед НМТ з історії, і чи можна підготуватися лише за допомогою тренувальних тестів.
Яким буде НМТ-2025 з історії України?
Програма НМТ з історії України цьогоріч складається з таких тем:
- Стародавня історія України.
- Русь-Україна (Київська держава).
- Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.
- Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XІV – першій половині XVІ ст. Кримське ханство.
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.
- Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
- Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.
- Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.
- Українські землі в другій половині XVIII ст.
- Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.
- Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.
- Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.
- Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.
- Україна в роки Першої світової війни.
- Початок Української революції;
- Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.
- Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.
- Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.
- Україна в роки Другої світової війни.
- Україна в перші повоєнні роки.
- Україна в умовах десталінізації.
- Україна в період загострення кризи радянської системи.
- Відновлення незалежності України.
- Становлення України як незалежної держави.
- Творення нової України.
У тестуванні буде 30 завдань. Серед них – вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, встановлення відповідності, встановлення правильної послідовності і вибір трьох відповідей із семи варіантів.
За НМТ з історії України цьогоріч можна буде набрати 54 тестових бали.