Як запам'ятати історичні пам'ятки і персоналії для НМТ? Лайфхаки від репетитора

Перед НМТ з історії України важливо вивчити історичні памʼятки та персоналії

У 2025 році вступники складатимуть історію України, як обов'язковий предмет Національного мультипредметного тесту. Цьогоріч на іспиті потрібно буде орієнтуватися не лише у подіях XX-XXI століть, а й в історії стародавніх часів.

Одне з найскладніших завдань під час підготовки до НМТ – вивчити пам'ятки архітектури, мистецтва та портрети історичних діячів. Які лайфхаки можуть у цьому допомогти, "УП. Життя" розповів викладач історії та засновник онлайн-школи TurboZNO Ілля Літун.

Як запам'ятати історичні пам'ятки і персоналії?

Не вчіть випадкові історичні події, дати та об'єкти без контексту

Так їх дуже легко забути, говорить Ілля Літун. Слід робити це комплексно – разом з найважливішою інформацією з усієї теми. Це допоможе формувати причинно-наслідкові зв'язки, а отже згадати на тестуванні потрібну дату, пам'ятку чи людину швидше.

Використовуйте флеш-картки

Флеш-картки – це шматочки паперу із портретами, зображеннями памʼяток архітектури чи мистецтва на одному боці, і з їхніми назвами – на іншому. По черзі перевертаючи їх, можна перевіряти себе і тренувати зорову пам’ять.

Вигадуйте асоціації

Щоб створити асоціацію, слід уважно роздивитися фото і поміркувати, на що для вас схожі фрагменти будівлі, елементи ікони, картини чи скульптури. Можна спробувати асоціювати їх із чимось особистим, тоді запам'ятати буде ще простіше.

РЕКЛАМА:

"Щоб візуально розпізнавати історично-культурні пам'ятки, я рекомендую у першу чергу роздрукувати і використовувати флеш-картки. Другий момент – робити асоціативні ряди, дивитися на ключові речі, які зображені на тій чи іншій пам'ятці. Так буде значно легше їх запам'ятовувати", – запевняє викладач історії.

Практикуйте інтервальне повторення

Регулярно повертайтеся до пройденого матеріалу через певні проміжки часу – перечитайте або перегляньте його через три дні, потім – через сім, а далі – через 14. Так вдасться краще закріпити вивчене та довше "тримати" його в голові.

У минулому матеріалі ми розповіли, на які теми треба звернути особливу увагу перед НМТ з історії, і чи можна підготуватися лише за допомогою тренувальних тестів.

Яким буде НМТ-2025 з історії України?

Програма НМТ з історії України цьогоріч складається з таких тем:

Стародавня історія України.

Русь-Україна (Київська держава).

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XІV – першій половині XVІ ст. Кримське ханство.

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.

Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.

Україна в роки Першої світової війни.

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Україна в роки Другої світової війни.

Україна в перші повоєнні роки.

Україна в умовах десталінізації.

Україна в період загострення кризи радянської системи.

Відновлення незалежності України.

Становлення України як незалежної держави.

Творення нової України.

У тестуванні буде 30 завдань. Серед них – вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, встановлення відповідності, встановлення правильної послідовності і вибір трьох відповідей із семи варіантів.

За НМТ з історії України цьогоріч можна буде набрати 54 тестових бали.