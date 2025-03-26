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Перевезли дітей та оновили умови: як змінився Будинок дитини у Миколаєві після візиту омбудсмена

Віра Шурмакевич — 26 березня, 18:41
Перевезли дітей та оновили умови: як змінився Будинок дитини у Миколаєві після візиту омбудсмена
Як змінився Будинок дитини на Миколаївщині через три тижні після візиту моніторингової групи
24K-Production/Depositphotos

Під час моніторингового візиту на Миколаївщину представники омбудсмена та громадських організацій виявили, що вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги прив'язували ременями до стільців та візочків, тримали в кімнатах по 12 осіб без особистих речей і не виводили у безпечне місце під час тривог.

Після візиту моніторингової групи омбудсмена ці факти набули розголосу. Представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова у коментарі для видання "МикВісті" розповіла, що змінилося у закладі після скандальної перевірки.

Що змінилося та що ще обіцяє виправити адміністрація закладу?

Під час моніторингу фахівці з’ясували, що діти не мають індивідуального одягу та спідньої білизни. Речі зберігаються в загальних шафах з написами "мальчики" та "девочки". У кімнатах по 8-12 дітей різного віку й статі, ліжка розміщені щільно – це порушує право на приватність.

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров запевнив, що це вже виправили.

"Тепер уся дитяча білизна маркована, кожна дитина має окрему шафку з підписом. Подібні помилки більше не повторяться", – зазначив посадовець.

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Окрім того, не всі діти отримують реабілітацію. У документації переважно фіксують процедури для амбулаторних пацієнтів. Засоби реабілітації зберігаються в окремому приміщенні, а не в доступі у дітей. Деякі з них не відповідають віковим потребам або фізичному стану дітей.

Працівники не ведуть повної медичної документації: немає записів про проведені процедури, їхніх назв, часу, результатів. Гранатуров пояснив, що значну частину документації веде Служба у справах дітей, але "спірні питання вже узгоджені".

Також у Центрі побудують нове бомбосховище. Під час візиту інспекції виявилося, що працівники ігнорують "повітряну тривогу" та не переміщують дітей у безпечне місце.

"Працівники медзакладу повідомили, що дітей переміщують у безпечне місце тільки, коли оголошено про ймовірну загрозу ракетного обстрілу", – повідомили в Офісі Омбудсмена.

Тільки нещодавно стало відомо, що укриття обласному Центрі медичної реабілітацій та паліативної допомоги не придатне для перебування там дітей.

У коментарі "МикВісті" заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров повідомив, що комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштувати укриття через природні умови.

"Наразі замовляємо проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво протирадіаційного укриття, яке буде зведено за всіма нормативами як окрема споруда з’єднана з корпусом", – сказав Юрій Гранатуров.

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Окрім того, після перевірки Уповноважений направив рекомендації до Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей та інших органів.

Станом на 25 березня дітей перевели на територію обласної дитячої лікарні. Сімох дітей, які мають статус і не можуть бути усиновлені, планують евакуювати на захід України.

"Уже відпрацьовані рішення спільно з Державною службою у справах дітей. Йдеться про дітей, яких не можна влаштувати в родини, і яких слід перемістити до безпечних регіонів з відповідними умовами", – повідомив Гранатуров.

Він також зазначив, що для решти дітей активно шукають прийомні родини і вже "є перші позитивні результати" для 12 підопічних.

Які порушення виявили у дитячих закладах на Миколаївщині?

У Центрі реабілітації та паліативної допомоги догляд за 8 дітьми (п’ятеро з яких немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) здійснювали двоє працівників. Водночас, згідно з наданими списками, у день візиту у закладі налічувалося 89 працівників.

Окрім того, у підсобних приміщеннях виявили алкогольні напої.

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Перебуваючи на Миколаївщині, моніторингова група також відвідала:

  • Лисогірську спеціальну школу, на базі якої також розміщуються евакуйовані діти з Широколанівської спеціальної школи;
  • Антонівський мистецький ліцей, до якого також евакуйовано дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації;
  • Вознесенську спеціальну школу Миколаївської обласної ради.

В Офісі омбудсмена дійшли до висновку, що проінспектовані заклади забезпечують лише проживання вихованців. Водночас працівники не організували належний доступ дітей до освітніх, соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг.

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Також в одному із закладів дитині видавали протерміновані психотропні препарати, в іншому – діти, які захворіли на коросту, 9 днів перебували в ізоляторі без огляду лікаря. Ще одна дитина тривалий час не відвідувала школу через висипи на шкірі. Представники Офісу Омбудсмана викликали "швидку".

Суспільство також шокували умови перебування вихованців у Лисогірській спеціальній школі. Адвокатка Інна Мірошніченко поділилася знімками з перевірки.

Вона заявила, що вихованці спецшколи переважно користуються вбиральнями без унітазів. Діти змушені задовольняти свої потреби в дірки в підлозі, де замість кабінок – частково зруйновані цегляні стіни.

За словами адвокатки, у спецшколі є декілька унітазів, один із яких дозволили використовувати "по-маленькому після року вмовлянь". Крім того, у спортзалі закладу є лише один душ на всіх.

Мірошниченко розповіла, що шкільне приладдя в закладі купують вихователі, якщо мають на це кошти. Членкиня моніторингової групи заявила, що подекуди вчителі не знають, яку тему викладають на уроці.

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