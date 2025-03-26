Перевезли дітей та оновили умови: як змінився Будинок дитини у Миколаєві після візиту омбудсмена

Як змінився Будинок дитини на Миколаївщині через три тижні після візиту моніторингової групи

Під час моніторингового візиту на Миколаївщину представники омбудсмена та громадських організацій виявили, що вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги прив'язували ременями до стільців та візочків, тримали в кімнатах по 12 осіб без особистих речей і не виводили у безпечне місце під час тривог.

Після візиту моніторингової групи омбудсмена ці факти набули розголосу. Представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова у коментарі для видання "МикВісті" розповіла, що змінилося у закладі після скандальної перевірки.

Що змінилося та що ще обіцяє виправити адміністрація закладу?

Під час моніторингу фахівці з’ясували, що діти не мають індивідуального одягу та спідньої білизни. Речі зберігаються в загальних шафах з написами "мальчики" та "девочки". У кімнатах по 8-12 дітей різного віку й статі, ліжка розміщені щільно – це порушує право на приватність.

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров запевнив, що це вже виправили.

"Тепер уся дитяча білизна маркована, кожна дитина має окрему шафку з підписом. Подібні помилки більше не повторяться", – зазначив посадовець.

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Окрім того, не всі діти отримують реабілітацію. У документації переважно фіксують процедури для амбулаторних пацієнтів. Засоби реабілітації зберігаються в окремому приміщенні, а не в доступі у дітей. Деякі з них не відповідають віковим потребам або фізичному стану дітей.

Працівники не ведуть повної медичної документації: немає записів про проведені процедури, їхніх назв, часу, результатів. Гранатуров пояснив, що значну частину документації веде Служба у справах дітей, але "спірні питання вже узгоджені".

Також у Центрі побудують нове бомбосховище. Під час візиту інспекції виявилося, що працівники ігнорують "повітряну тривогу" та не переміщують дітей у безпечне місце.

"Працівники медзакладу повідомили, що дітей переміщують у безпечне місце тільки, коли оголошено про ймовірну загрозу ракетного обстрілу", – повідомили в Офісі Омбудсмена.

Тільки нещодавно стало відомо, що укриття обласному Центрі медичної реабілітацій та паліативної допомоги не придатне для перебування там дітей.

У коментарі "МикВісті" заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров повідомив, що комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштувати укриття через природні умови.

"Наразі замовляємо проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво протирадіаційного укриття, яке буде зведено за всіма нормативами як окрема споруда з’єднана з корпусом", – сказав Юрій Гранатуров.

Окрім того, після перевірки Уповноважений направив рекомендації до Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей та інших органів.

Станом на 25 березня дітей перевели на територію обласної дитячої лікарні. Сімох дітей, які мають статус і не можуть бути усиновлені, планують евакуювати на захід України.

"Уже відпрацьовані рішення спільно з Державною службою у справах дітей. Йдеться про дітей, яких не можна влаштувати в родини, і яких слід перемістити до безпечних регіонів з відповідними умовами", – повідомив Гранатуров.

Він також зазначив, що для решти дітей активно шукають прийомні родини і вже "є перші позитивні результати" для 12 підопічних.

Які порушення виявили у дитячих закладах на Миколаївщині?

У Центрі реабілітації та паліативної допомоги догляд за 8 дітьми (п’ятеро з яких немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) здійснювали двоє працівників. Водночас, згідно з наданими списками, у день візиту у закладі налічувалося 89 працівників.

Окрім того, у підсобних приміщеннях виявили алкогольні напої.

Перебуваючи на Миколаївщині, моніторингова група також відвідала:

Лисогірську спеціальну школу, на базі якої також розміщуються евакуйовані діти з Широколанівської спеціальної школи;

Антонівський мистецький ліцей, до якого також евакуйовано дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації;

Вознесенську спеціальну школу Миколаївської обласної ради.

В Офісі омбудсмена дійшли до висновку, що проінспектовані заклади забезпечують лише проживання вихованців. Водночас працівники не організували належний доступ дітей до освітніх, соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг.

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Також в одному із закладів дитині видавали протерміновані психотропні препарати, в іншому – діти, які захворіли на коросту, 9 днів перебували в ізоляторі без огляду лікаря. Ще одна дитина тривалий час не відвідувала школу через висипи на шкірі. Представники Офісу Омбудсмана викликали "швидку".

Суспільство також шокували умови перебування вихованців у Лисогірській спеціальній школі. Адвокатка Інна Мірошніченко поділилася знімками з перевірки.

Вона заявила, що вихованці спецшколи переважно користуються вбиральнями без унітазів. Діти змушені задовольняти свої потреби в дірки в підлозі, де замість кабінок – частково зруйновані цегляні стіни.

За словами адвокатки, у спецшколі є декілька унітазів, один із яких дозволили використовувати "по-маленькому після року вмовлянь". Крім того, у спортзалі закладу є лише один душ на всіх.

Мірошниченко розповіла, що шкільне приладдя в закладі купують вихователі, якщо мають на це кошти. Членкиня моніторингової групи заявила, що подекуди вчителі не знають, яку тему викладають на уроці.