Які освітні пільги передбачені для військових та їхніх дітей? Пояснення Міноборони

Військовослужбовці та їхні діти можуть скористатися низкою освітніх пільг, які не лише дають можливість навчатися безкоштовно, а й забезпечують повний супровід у процесі – від вступу до проживання у гуртожитку.

Про які саме пільги йдеться та як ними скористатись – розповіли у Міністерстві оборони України.

Хто має переваги

Учасники бойових дій та діти військовослужбовців мають пріоритетне право при вступі до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Крім того, вони мають можливість вступати до закладів професійно-технічної освіти на позаконкурсній основі.

Військові, яких призвали під час навчання, мають право повернутися до вишу після демобілізації.

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають можливість соціальної та професійної адаптації. Вона передбачає можливість проходити курси з підготовки та перекваліфікації для здобуття нової професії.

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Також військовослужбовці мають першочергове право на влаштування своїх дітей до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, а ще – на отримання для них місць у дитячих оздоровчих таборах незалежно від форми власності закладу.

Особливі права для дітей загиблих захисників

На позаконкурсний вступ до вишів і професійно-технічних закладів мають право діти, які втратили одного з батьків при виконанні ним військових обов’язків, або діти зниклих безвісти. Таке право діє протягом трьох років після закінчення школи.

Також якщо військовослужбовець має вислугу не менше 20 років або інвалідність внаслідок служби, його діти мають переважне право на вступ до військових навчальних закладів, ліцеїв з військовою підготовкою, а також інших освітніх закладів із військовими кафедрами.

Фінансова підтримка від держави

Держава також надає цільову фінансову підтримку для здобуття освіти:

військовослужбовцям;

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Фінансова підтримка поширюється і на їхніх дітей, які навчаються в закладах всіх форм власності (включно з приватними) на умовах контракту.

Підтримка включає:

повну або часткову оплату вартості навчання за рахунок державного або місцевого бюджетів;

надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

призначення соціальних стипендій;

безоплатне забезпечення підручниками;

вільний доступ до освітніх онлайн-ресурсів;

безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках на період навчання.

Для дітей військовослужбовців ця підтримка діє до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку. Пріоритет надають дітям загиблих військових, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, полоненим.

Як скористатися пільгами

Для отримання державної цільової підтримки необхідно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти із зазначенням виду допомоги. До заяви слід додати копії документів, що підтверджують пільговий статус.

Державна цільова підтримка надається за рішенням керівника закладу освіти.

Участь у програмі допомоги також передбачає, що здобувачам освіти повертають уже сплачені кошти за навчання, якщо оплата була внесена до того.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги передбачені для родин військовослужбовців, що зникли безвісти.