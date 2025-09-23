Чи треба готуватися та що буде, якщо дитина не складе: відповіді на запитання про ДПА для 4-х класів

В УЦОЯО розповіли, яким буде ДПА для учнів четвертих класів

Нещодавно Міністерство освіти і науки видало наказ, який передбачає, що з 2027 року учні 4-х класів проходитимуть ДПА у формі ЗНО.

Прогнозується, що підготовка до впровадження нового формату атестації триватиме упродовж 2025-2026 навчального року.

І хоч повернення ДПА не було несподіваним (дискусії та обговорення цього питання тривають уже давно), у батьків і вчителів виникло багато питань до його реалізації.

Якими будуть завдання, як дітям готуватися до складання іспиту та що буде, якщо 4-класник не складе ДПА – на ці запитання відповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Чим ДПА відрізнятиметься від атестації, яку проводили до 2020 року?

Як розповіли в УЦОЯО, основні зміни полягають для вчителів – їм більше не доведеться самостійно створювати та аналізувати завдання для ДПА. Натомість вони використовуватимуть готові матеріали та інструкції, розроблені Українським центром оцінювання якості освіти, і вноситимуть результати учнів у спеціальні форми.

Якими будуть завдання?

Діти складатимуть іспит з української мови, читання та математики. Завдання будуть компетентнісними, тобто перевірятимуть не лише знання, а й уміння застосовувати їх на практиці.

РЕКЛАМА:

Українська мова та читання. Учні працюватимуть з текстами. Їм потрібно буде показати, наскільки добре вони розуміють прочитане, а також написати власне невелике повідомлення. Крім того, будуть завдання, що перевіряють вміння слухати та говорити в різних життєвих ситуаціях.

Математика. Завдання будуть пов’язані з повсякденним життям. Наприклад, потрібно буде розрахувати вартість покупок, виміряти щось або розв’язати задачі, що імітують реальні ситуації.

Де діти складатимуть ДПА? Чи буде оцінювання на комп’ютері?

Четвертокласники будуть проходити ДПА у своїй школі та класі, разом зі своїм учителем.

"Жодних переміщень дітей між закладами не передбачено, адже учнівство 4-х класів – це та вікова категорія дітей, яким критично важливо працювати в знайомих умовах, щоб показати свої фактичні знання", – зауважили в УЦОЯО.

Діти працюватимуть у звичному для себе режимі. Натомість комп’ютерне середовище буде використовуватися лише як інструмент для обміну навчальними та іншими матеріалами між закладами освіти та УЦОЯО.

Як готуватися до ДПА та що буде, якщо дитина не пройде тестування?

Мета підсумкової атестації – перевірити справжні знання дитини, а не результати інтенсивних додаткових занять. Тому не варто шукати репетиторів або перевантажувати дитину новими завданнями.

Звичайного навчання в школі та регулярного виконання домашніх завдань цілком достатньо, кажуть в УЦОЯО.

"Найкраща підготовка – це спокійна атмосфера вдома й підтримка від дорослих: нагадати дитині, що важливо постаратися, але помилки – це нормально, адже саме помилки дають змогу зрозуміти, над чим ще попрацювати", – наголосили у центрі.

В УЦОЯО зазначають, нічого страшного, якщо дитина не складе ДПА. Її результати не впливають на подальше навчання.

Проходження такого оцінювання потрібне для того, щоб дитина, її батьки та вчителі зрозуміли: