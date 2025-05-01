Вступ на магістратуру-2025: організатори розповіли, який тест обрати залежно від спеціальності

Вступники на магістратуру можуть обрати до двох предметних тестів ЄВФФ

У 2025 році для вступу на магістратуру у вищі навчальні заклади потрібно буде скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), а також пройти єдине фахове випробування (ЄФВВ).

Останнє цьогоріч проведуть із 10 предметних тестів, спрямування яких варто обирати залежно від бажаної спеціальності.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для проходження ЄФВВ майбутні вступники можуть обрати не більше ніж два предметні спрямування:

педагогіку та психологію;

психологію та соціологію;

економіку та міжнародну економіку;

облік та фінанси;

управління та адміністрування;

політологію та міжнародні відносини;

право та міжнародне право;

інформаційні технології;

мовознавство;

історію мистецтв.

Якщо абітурієнт обрав два тести випробування і час їхнього проведення припав на одну дату основної сесії, то організатори призначать одне ЄФВВ на додаткову сесію.

РЕКЛАМА:

Охочі вступати на спеціальність C4 "Психологія" мають скласти іспит із психології та соціології або педагогіки та психології на вибір.

Предметний тест із психології та соціології мають пройти вступники на спеціальність C5 "Соціологія".

Обов’язковою умовою участі у вступі для абітурієнтів на спеціальність C1 "Економіка" буде проходження тесту з економіки та міжнародної економіки.

Предметний іспит ЄФВВ з обліку та фінансів проходитимуть вступники на спеціальності D1 "Облік і оподаткування" та D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок".

Майбутнім студентам спеціальностей D3 "Менеджмент", D5 "Маркетинг" та D7 "Торгівля" доведеться пройти тест з управління та адміністрування.

Охочі вступити на спеціальності C2 "Політологія" та C3 "Міжнародні відносини" мають скласти іспит із політології та міжнародних відносин.

Абітурієнти на спеціальності D8 "Право" та D9 "Міжнародне право" для участі у вступній кампанії мають пройти предметний тест із права та міжнародного права.

ЄВФФ з інформаційних технологій мають скласти всі охочі вступити на будь-яку спеціальність галузі знань F "Інформаційні технології".

Вступники на спеціальності B11 "Філологія" мають виконати завдання предметного тесту з мовознавства.

Тест з історії мистецтва мають пройти охочі навчатися на всіх спеціальностях галузі знань B "Культура", крім спеціальності B11 "Філологія". Крім того, таке ЄВФФ повинні скласти вступники на спеціальність G17 "Архітектура та містобудування".

Читайте також : Міносвіти збирається спростити умови вступу на магістратуру, але не для всіх

У 2025 році обрати будь-який предметний тест ЄВФФ для вступу на магістратуру можуть охочі податися на спеціальності:

галузі знань A "Освіта";

C6 "Географія та регіональні студії" та C7 "Журналістика";

D4 "публічне управління та адміністрування";

I9 "Громадське здоров’я, I10 "Соціальна робота та консультування", а також I11 "Дитячі та молодіжні служби";

J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація" та J4 "Охорона праці";

K8 "Пожежна безпека" і K10 "Цивільна безпека".

Раніше в УЦОЯО затвердили характеристики єдиного вступного іспиту для магістратури та здобуття ступеня доктора філософії та мистецтва.

Цьогоріч іспит складатиметься з 57 завдань, які розподілять на дві частини: тест загальної навчальної компетенції (ТЗНК) та з іноземної мови.

На виконання завдань вступники матимуть орієнтовно 75 хвилин.